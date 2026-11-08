El emotivo mensaje que recibió el papa León XIV desde la torre de control de Aeroparque al llegar a la Argentina

Las palabras finales hicieron referencia al lema elegido para el viaje apostólico del pontífice a la Argentina, "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien".

La llegada de León XIV a la Argentina

El avión que trasladó al Papa aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery. Se trató de un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas que había partido desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, donde León XIV había concluido su visita a Uruguay.

El arribo marcó el regreso de un pontífice a la Argentina después de 39 años. La última visita de un jefe de la Iglesia católica al país había sido la de Juan Pablo II, en 1987.

El presidente Javier Milei encabezó la recepción oficial en Aeroparque, acompañado por autoridades nacionales y representantes de la Iglesia.