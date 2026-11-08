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El emotivo mensaje que recibió el papa León XIV desde la torre de control de Aeroparque al llegar a la Argentina

El personal del aeropuerto porteño le dedicó unas palabras de bienvenida al pontífice durante el aterrizaje del vuelo procedente de Montevideo.

El emotivo mensaje que recibió el papa León XIV desde la torre de control de Aeroparque al llegar a la Argentina. (Foto: Reuters)

El emotivo mensaje que recibió el papa León XIV desde la torre de control de Aeroparque al llegar a la Argentina. (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina y recibió una bienvenida especial desde la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery. Durante el arribo del avión que lo trasladó desde Montevideo, el personal aeroportuario le dedicó un mensaje en el que expresó la emoción por su presencia en el país y le transmitió sus buenos deseos para el inicio de su visita apostólica.

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Javier Milei recibió al papa León XIV tras su llegada a la Argentina. (Foto: Reuters)

La comunicación se realizó mientras la aeronave de Aerolíneas Argentinas completaba las maniobras de llegada al aeropuerto porteño. Desde la torre de control, un operador se dirigió especialmente al sumo pontífice para darle la bienvenida al espacio aéreo argentino.

El personal del aeropuerto porteño le dedicó unas palabras de bienvenida al pontífice durante el aterrizaje del vuelo procedente de Montevideo. (Foto: Reuters)

El personal del aeropuerto porteño le dedicó unas palabras de bienvenida al pontífice durante el aterrizaje del vuelo procedente de Montevideo. (Foto: Reuters)

El mensaje completo de la torre de control al Papa

"Permítanos transmitir este mensaje al Santo Padre. Santo Padre, desde la Torre de Control del Aeroparque Jorge Newbery, queremos darle la más cálida bienvenida al Espacio Aéreo Argentino", expresó el operador al comenzar la comunicación.

Luego, continuó con el saludo dedicado al jefe de la Iglesia católica: "Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país. Nos llena de emoción su presencia y el significado de esta visita para nuestra nación. Bienvenido a la Argentina, Santo Padre. Bienvenidos todos. Vaya y anuncie".

Las palabras finales hicieron referencia al lema elegido para el viaje apostólico del pontífice a la Argentina, "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien".

La llegada de León XIV a la Argentina

El avión que trasladó al Papa aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery. Se trató de un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas que había partido desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, donde León XIV había concluido su visita a Uruguay.

El arribo marcó el regreso de un pontífice a la Argentina después de 39 años. La última visita de un jefe de la Iglesia católica al país había sido la de Juan Pablo II, en 1987.

El presidente Javier Milei encabezó la recepción oficial en Aeroparque, acompañado por autoridades nacionales y representantes de la Iglesia.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Llegó a la Argentina y recibió un emotivo mensaje de bienvenida desde la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery.
  • Mensaje especial: El personal aeroportuario expresó la emoción por su presencia y deseó éxito en su visita apostólica.
  • Regreso pontificio: El arribo marcó el regreso de un Sumo Pontífice al país después de 39 años, siendo recibido por el presidente Javier Milei.
Resumen generado por Thinkindot AI
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