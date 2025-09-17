En vivo Radio La Red
Canela con Novaresio: "Sufrí un abuso y sentí que tenía que dar testimonio en nombre de todos los niños que lo sufrieron"

La escritora, en una entrevista con Luis Novaresio, contó que sufrió un abuso sexual cuando era niña, en un “ámbito de abandono”. Además, dijo que nunca habló del tema en terapia sino a partir de la escritura.

Canela participó del programa Entrevista de Luis Novaresio
Canela participó del programa Entrevista de Luis Novaresio, (Foto: captura A24).
En el programa Entrevista de Luis Novaresio, la escritora confió que contó sobre el abuso "porque surgió de la escritura". "Yo no hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era una niña tan pequeña. Y simplemente fluyó y sentí que tenía que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abusos y que no lo pueden decir", acotó.

Sobre el abuso, relató que "sucedió en esos ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo", cualquiera de los motivos que "hacen que una madre deje a su hijo en un lugar poco conocido". "Allí fui abusada y la manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos", confió.

Embed

"Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo que me parecía monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona", analizó y añadió que "nunca sentí necesidad de contarlo" porque, dijo, "era una manera de preservarme". "Qué hubiera pasado si lo hubiera podido contar", preguntó.

Además, contó que tiene "muy presente" esa situación desde "lo táctil". "Lo Siniestro de ese lugar donde había gallinas, un gallo que las perseguía. Donde había olor a cebolla. Todo eso lo tengo muy presente".

Al respecto, manifestó que "en análisis, no trabajé" el abuso y amplió: "Era algo muy, muy metido dentro de mí". Sobre las consecuencias de esa situación, comentó que impacto en "el vínculo con este hombre con el cual conviví", con el que tuvo cuatro "maravillosos hijos". "Por ejemplo, yo era sumamente discreta para la intimidad, yo no permitía que me besara en público", ejemplificó.

Consultada por Novaresio sobre lo que le diría al hombre que abusó de ella, afirmó que le "pediría que se arrodillase y pidiera perdón", aunque expresó no saber si lo perdonaría.

