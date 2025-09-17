Canela con Novaresio: "Sufrí un abuso y sentí que tenía que dar testimonio en nombre de todos los niños que lo sufrieron"

"Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo que me parecía monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona", analizó y añadió que "nunca sentí necesidad de contarlo" porque, dijo, "era una manera de preservarme". "Qué hubiera pasado si lo hubiera podido contar", preguntó.

Además, contó que tiene "muy presente" esa situación desde "lo táctil". "Lo Siniestro de ese lugar donde había gallinas, un gallo que las perseguía. Donde había olor a cebolla. Todo eso lo tengo muy presente".

Al respecto, manifestó que "en análisis, no trabajé" el abuso y amplió: "Era algo muy, muy metido dentro de mí". Sobre las consecuencias de esa situación, comentó que impacto en "el vínculo con este hombre con el cual conviví", con el que tuvo cuatro "maravillosos hijos". "Por ejemplo, yo era sumamente discreta para la intimidad, yo no permitía que me besara en público", ejemplificó.

Consultada por Novaresio sobre lo que le diría al hombre que abusó de ella, afirmó que le "pediría que se arrodillase y pidiera perdón", aunque expresó no saber si lo perdonaría.