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Hito científico en Argentina: nació el primer cerdo de América Latina modificado para trasplantes

Un consorcio integrado por la UBA, la UNSAM y la startup CrofaBiotech consiguió el nacimiento del primer cerdo clonado de América Latina con tres genes desactivados para reducir el rechazo inmunológico. El avance ubica al país entre los pocos del mundo que alcanzaron este desarrollo y abre una nueva etapa en la investigación de xenotrasplantes.

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El avance ubica al país entre los pocos del mundo que alcanzaron este desarrollo y abre una nueva etapa en la investigación de xenotrasplantes. (Foto: A24)

El avance ubica al país entre los pocos del mundo que alcanzaron este desarrollo y abre una nueva etapa en la investigación de xenotrasplantes. (Foto: A24)

La Argentina logró un avance científico inédito con el nacimiento del primer cerdo clonado de América Latina con tres modificaciones genéticas diseñadas para disminuir el rechazo del sistema inmune humano, según informó la Universidad de Buenos Aires (UBA). El desarrollo fue realizado por un consorcio integrado por la UBA, el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la startup CrofaBiotech, y representa un paso clave para el futuro trasplante de órganos de origen animal.

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El nacimiento ocurrió en abril en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. El proyecto combinó técnicas de edición génica, clonación y transferencia embrionaria con el objetivo de generar órganos más compatibles con el organismo humano y ofrecer una alternativa frente a la escasez de donantes.

El logro posiciona a la Argentina como el primer país de América Latina y el tercero en el mundo en alcanzar un desarrollo conocido como “triple knockout”, una modificación genética que consiste en desactivar tres genes responsables de desencadenar una fuerte respuesta inmunológica en los seres humanos.

Una respuesta a la falta de órganos

La investigación se desarrolla en un contexto de creciente demanda de órganos para trasplantes. Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), más de siete mil personas necesitan un trasplante de manera urgente en la Argentina. Además, existen apenas nueve donantes por cada millón de habitantes y durante 2026 se realizaron alrededor de 900 trasplantes.

Frente a este escenario, los investigadores trabajan en el desarrollo de xenotrasplantes, una técnica que consiste en trasplantar células, tejidos u órganos de animales a seres humanos.

El cerdo es considerado actualmente el candidato más adecuado para este tipo de procedimientos debido a las similitudes anatómicas y fisiológicas con las personas, además de su rápida capacidad reproductiva.

La colaboración entre universidades

Mientras los laboratorios de la Unsam estuvieron a cargo de la clonación molecular y la edición genética de los embriones, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA asumió la preparación y el seguimiento de la cerda receptora.

En ese marco, los especialistas realizaron la implantación de 120 embriones editados mediante una técnica quirúrgica mínimamente invasiva. El trabajo incluyó el control de la gestación, el parto y el inicio de la crianza de los lechones obtenidos.

El nacimiento del lechón constituye además el primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China. Los investigadores ya trabajan con dos nuevas cerdas preñadas y proyectaban alcanzar cinco clones adicionales hacia fines de junio.

La próxima etapa de la investigación

Los científicos planean avanzar ahora con nuevas modificaciones genéticas. La siguiente fase contempla la incorporación de siete genes adicionales mediante una técnica denominada knock-in, con el objetivo de aumentar la compatibilidad de los órganos porcinos con el organismo humano.

Entre las modificaciones previstas figura el bloqueo de determinadas hormonas de crecimiento para adaptar el tamaño de órganos como el hígado y el corazón.

Los investigadores remarcaron que aún quedan varios años de trabajo antes de que estos desarrollos puedan aplicarse en humanos. En una etapa posterior, el Incucai deberá certificar mediante estudios preclínicos que los órganos porcinos no generan rechazo antes de autorizar eventuales ensayos clínicos.

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