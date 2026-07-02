Insaurralde pidió excluir como prueba el video de Jésica Cirio con fajos de dólares en un vestidor

Las medidas ordenadas por la Justicia

La presentación se produjo luego de que las imágenes se difundieran públicamente y de que el juzgado dispusiera una pericia sobre el material.

A partir de esa decisión, la Justicia ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas un allanamiento en el departamento de Insaurralde y una inspección ocular tanto en la propiedad de Cirio como en la vivienda ubicada en el country Fincas San Vicente.

En el video aparecen cajones, bolsas y valijas con fajos de dólares dentro de un vestidor que, según la investigación, correspondería a la casa que ambos compartían.

Dos efectivos que participaron de los allanamientos coincidieron en que la vivienda se encontraba deshabitada y que los muebles estaban cubiertos con sábanas. (Foto: captura de pantalla)

La declaración de policías que participaron del allanamiento

En el marco de las medidas impulsadas tras la difusión de las imágenes, este miércoles declararon dos efectivos de la Policía Federal que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023 en la propiedad de San Vicente.

Ninguno de los agentes pudo confirmar que el vestidor que aparece en el video sea el mismo que encontraron durante el procedimiento judicial.

Uno de los policías señaló que el vestidor inspeccionado durante el allanamiento era amplio y contaba con vidrios esmerilados, mientras que el que se observa en las imágenes difundidas es angosto y no presenta ventanas.

Los dos efectivos coincidieron además en que, al momento del operativo, la vivienda se encontraba deshabitada y que los muebles estaban cubiertos con sábanas.

El contexto de la investigación

La causa forma parte de la investigación por presunta corrupción que involucra al exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. El expediente tomó impulso tras el viaje que realizó a Marbella en septiembre de 2023 junto a la modelo Sofía Clerici.

En el marco de esa investigación, el fiscal Sergio Mola solicitó la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de familiares y presuntos testaferros. La medida quedó supeditada a la realización de un peritaje contable.

Además, el fiscal había pedido la detención de Insaurralde y Cirio, aunque el juez rechazó esa solicitud. Como medida cautelar, ambos tienen prohibida la salida del país mientras avanza la investigación.