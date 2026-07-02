La feroz respuesta de Yanina Latorre a Mauro Icardi tras el polémico posteo en su contra

La respuesta de la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) no tardó en llegar. Fiel a su estilo, recogió el guante y le contestó desde sus redes sociales.

"Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mía, editarlas y subirlas", lanzó en un primer descargo. Lejos de bajar el tono, agregó: "Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia".

Minutos más tarde, volvió a la carga con otra historia de Instagram, donde disparó: "Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro".

Por último, Yanina cerró su descargo con una frase que volvió a poner el foco en la relación entre Icardi y Suárez: "Fuiste muy cornuda. Y ojo con la China nunca se sabe".

Cuál fue la decisión que habrían tomado las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi con respecto a Ekaterina

En medio de la creciente cantidad de rumores que envuelven el triángulo entre Mauro Icardi, la China Suárez y Ekaterina Ojeda, una nueva información desplazó el foco del escándalo hacia un terreno inesperado: las hijas que el delantero tuvo junto a Wanda Nara.

La que aportó el dato fue Yanina Latorre, quien en pleno aire de Sálvese Quien Pueda (América TV) sorprendió con una revelación que nadie en el estudio tenía prevista. Según comentó, las niñas habrían mostrado curiosidad por conocer a la joven que quedó en el centro de la polémica tras los rumores de un intento de acercamiento de su padre.

Todo esto se dio en un clima ya cargado de tensión mediática, donde incluso se estaba llevando adelante una entrevista por videollamada con Ekaterina Ojeda. Allí, la joven ratificó que le habían hecho llegar el número de Icardi, que él quería contactarla y que hasta la habría tomado de la cintura durante la noche del episodio en Tequila.

En ese mismo contexto, Latorre lanzó un comentario que descolocó a todos. “Te tengo un dato más. Escuchen. Las hijas de Mauro Icardi la quieren conocer a Eka porque es viral en TikTok”, disparó en vivo, generando sorpresa inmediata en el estudio y en la propia Ojeda, que reaccionó entre risas.

Aunque la panelista no profundizó en cómo surgió esa versión ni dio más detalles sobre el interés de las menores, la frase bastó para que el tema volviera a instalarse con fuerza en los medios. El comentario reactivó la presencia de Ekaterina en el centro de la escena, justo cuando su nombre ya venía ganando notoriedad en el mundo del espectáculo.