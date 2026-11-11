La emoción de Sofi Martínez tras conducir la vigilia del papa León XIV: "Me llenó el alma"

La reflexión de Sofi Martínez tras conductir la vigilia del papa León XIV

En su extenso mensaje, Sofi Martínez puso el acento en la unión, la esperanza y la fe que se vivieron durante el encuentro, más allá de las creencias de cada asistente: "Fue energía de amor y alegría, de creer en un presente mejor para mí y para nosotros. De gratitud. Fue un abrazo colectivo difícil de explicar, y la profunda felicidad de ser parte de eso todos juntos", expresó, visiblemente movilizada.

También reflexionó sobre lo que implica compartir un momento así con tantos jóvenes y destacó la fuerza de la fe colectiva: "Más allá de que cada uno cree en lo que quiere, hay algo que sin dudas conmueve: la fe de una multitud. Y en este caso, de nuestro pueblo. De tantos jóvenes".

Además, nombró a sus compañeros de conducción, Nacho Girón y Tati Roust, y les agradeció por haber sido parte de una tarde tan especial: "Condujimos con Nacho Girón y Tati Roust una vigilia que quedará marcada en mi corazón de por vida. Gracias a todos los que estuvieron ahí y nos permitieron acompañar una tarde tan especial. Me llenó el alma", cerró junto a emojis de un corazón blanco y una paloma.

Por último, Sofi tuvo unas palabras para el equipo que trabajó detrás de escena en el evento: "Gracias, gracias, gracias a todos los chicos que trabajaron tanto en este evento. Qué lindo fue hacer esto con ustedes".