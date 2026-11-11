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La emoción de Sofi Martínez tras conducir la vigilia del papa León XIV: "Me llenó el alma"

La periodista Sofi Martínez compartió en redes lo que vivió en la histórica jornada y resaltó la unión de más de un millón de jóvenes.

11 nov 2026, 18:04
La emoción de Sofi Martínez tras conducir la vigilia del papa León XIV: Me llenó el alma

La emoción de Sofi Martínez tras conducir la vigilia del papa León XIV: "Me llenó el alma"

La emoción de Sofi Martínez tras conducir la vigilia del papa León XIV: Me llenó el alma

La emoción de Sofi Martínez tras conducir la vigilia del papa León XIV: "Me llenó el alma"

Sofi Martínez atravesó una de las experiencias más emotivas de su carrera y la compartió con sus seguidores. Tras conducir la multitudinaria vigilia previa a la misa del papa León XIV, que congregó a más de un millón de jóvenes, la periodista escribió una profunda reflexión sobre lo que significó ser parte de un día histórico.

En su cuenta de Instagram, Martínez publicó una serie de fotos del evento y contó cómo vivió el encuentro, que reunió a miles de jóvenes en un clima de alegría, esperanza y espiritualidad. Conmovida por la energía del público, admitió que aún le cuesta encontrar palabras para describir lo que sintió.

"Estoy parada con los ojos cerrados. Por un minuto no miro a la multitud que está adelante mío. Son más de 1 millón de jóvenes cantando 'Vida en Abundancia' a pocos minutos de que entre el Papa en el Papamóvil. La gente se abraza y canta, y piensa en anda a saber qué. Los abro. Y no lo puedo creer", comenzó relatando sobre uno de los momentos más fuertes de la jornada.

Lejos de ser una tarea laboral más, la comunicadora dejó en claro la emoción que le generó formar parte de un acontecimiento de esa magnitud: "Lo de ayer fue demasiado potente y poderoso como para encontrarle palabras, y eso que una periodista debería poder hacerlo", reconoció, y aseguró que la experiencia superó todas sus expectativas.

La reflexión de Sofi Martínez tras conductir la vigilia del papa León XIV

En su extenso mensaje, Sofi Martínez puso el acento en la unión, la esperanza y la fe que se vivieron durante el encuentro, más allá de las creencias de cada asistente: "Fue energía de amor y alegría, de creer en un presente mejor para mí y para nosotros. De gratitud. Fue un abrazo colectivo difícil de explicar, y la profunda felicidad de ser parte de eso todos juntos", expresó, visiblemente movilizada.

También reflexionó sobre lo que implica compartir un momento así con tantos jóvenes y destacó la fuerza de la fe colectiva: "Más allá de que cada uno cree en lo que quiere, hay algo que sin dudas conmueve: la fe de una multitud. Y en este caso, de nuestro pueblo. De tantos jóvenes".

Además, nombró a sus compañeros de conducción, Nacho Girón y Tati Roust, y les agradeció por haber sido parte de una tarde tan especial: "Condujimos con Nacho Girón y Tati Roust una vigilia que quedará marcada en mi corazón de por vida. Gracias a todos los que estuvieron ahí y nos permitieron acompañar una tarde tan especial. Me llenó el alma", cerró junto a emojis de un corazón blanco y una paloma.

Por último, Sofi tuvo unas palabras para el equipo que trabajó detrás de escena en el evento: "Gracias, gracias, gracias a todos los chicos que trabajaron tanto en este evento. Qué lindo fue hacer esto con ustedes".

     

 

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