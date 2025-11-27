Preocupación por la salud de Daniel Gómez Rinaldi tras el desmayo al aire: qué le pasó
Daniel Gómez Rinaldi protagonizó un momento enorme preocupación cuando se descompensó mientras tenía una discusión con Evelyn Von Brocke
27 nov 2025, 20:10
El periodista Daniel Gómez Rinaldi generó gran preocupación este jueves cuando se descompensó durante un móvil de Los Profesionales de Siempre (El Nueve). Mientras intervenía desde exteriores y dialogaba con el panel del ciclo, se produjo un fuerte cruce entre Evelyn von Brocke y sus compañeros. En medio de esa situación, Gómez Rinaldi comenzó a sentirse mal, se desmayó y quedó momentáneamente fuera de cuadro, lo que provocó alarma inmediata entre quienes estaban al aire.
Más tarde, para llevar tranquilidad y explicar lo sucedido, el periodista compartió en su cuenta de Instagram dos fotos tomadas desde el estudio de su programa de radio. En la primera se lo ve sentado, midiéndose la presión luego de la descompensación. En la segunda, mostró el resultado del tensiómetro: 17.9, un valor que confirma que sufrió un pico de presión arterial. En este contexto, la tensión vivida durante el intercambio con Von Brocke tampoco colaboró.
Así, quedó claro que el episodio no se trató de una baja de presión —como suele ocurrir en otras descompensaciones televisivas—, sino de un cuadro de hipertensión aguda. La publicación despertó una inmediata reacción de sus seguidores, quienes colmaron los comentarios con mensajes de aliento y preocupación genuina por su salud.
“Cuídate mucho, no des pelota a todo lo q es mala onda”, “Cuidate mucho”, “¡Está alta! ¡Tomá algo! ¡Cuidate mucho!”, “Daniel, lo importante es la salud, no te amargues”, fueron algunos de los comentarios que recibió debajo de las imágenes, reflejando el fuerte apoyo del público tras el tenso episodio.
Por el momento, Gómez Rinaldi no confirmó cómo seguirá su agenda laboral en los próximos días, mientras continúa monitoreando su estado y recuperándose del pico de presión que preocupó a todos.
¿Qué le pasó a Daniel Goméz Rinaldo durante la pelea con Evelyn Von Brocke?
Daniel Gómez Rinaldi tuvo un desafortunado comentario hacia Pilar Smith, y eso terminó costándole una carta documento. Casi en modo “cadena nacional”, el periodista se vio obligado a hablar del tema al aire, donde ofreció disculpas públicamente. Sin embargo, la tensión no terminó ahí: horas más tarde, se descompensó en vivo.
El mal momento ocurrió en medio de una acalorada discusión con Evelyn Von Brocke en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), en torno al reparto de la herencia de Antonio Gasalla, uno de los temas que mantiene aún más tensa la interna de APTRA, detonante de todo el conflicto. En pleno intercambio, y visiblemente superado por la situación, Gómez Rinaldi llevó las manos a la cabeza y exclamó: “¡Ay, no!”, dando paso a un momento de preocupación en el estudio.
“No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, enfatizó entre sollozos que muchos tomaron a risa. “¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!”, se exasperó.
La tensión escaló cuando el periodista se descompensó en el estudio de Radio Rivadavia, frente a la cámara. Según contó, las apenas tres horas de sueño, el fuerte calor y el hecho de no haber almorzado le pasaron factura. Aunque intentó recomponerse abanicándose con la mano y poniéndose de pie para continuar, a los pocos segundos su cuerpo no resistió y cayó al piso ante la mirada atónita de todos los presentes.