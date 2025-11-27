Preocupación por la salud de Daniel Gómez Rinaldi tras el desmayo al aire: qué le pasó

Por el momento, Gómez Rinaldi no confirmó cómo seguirá su agenda laboral en los próximos días, mientras continúa monitoreando su estado y recuperándose del pico de presión que preocupó a todos.

¿Qué le pasó a Daniel Goméz Rinaldo durante la pelea con Evelyn Von Brocke?

Daniel Gómez Rinaldi tuvo un desafortunado comentario hacia Pilar Smith, y eso terminó costándole una carta documento. Casi en modo “cadena nacional”, el periodista se vio obligado a hablar del tema al aire, donde ofreció disculpas públicamente. Sin embargo, la tensión no terminó ahí: horas más tarde, se descompensó en vivo.

El mal momento ocurrió en medio de una acalorada discusión con Evelyn Von Brocke en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), en torno al reparto de la herencia de Antonio Gasalla, uno de los temas que mantiene aún más tensa la interna de APTRA, detonante de todo el conflicto. En pleno intercambio, y visiblemente superado por la situación, Gómez Rinaldi llevó las manos a la cabeza y exclamó: “¡Ay, no!”, dando paso a un momento de preocupación en el estudio.

“No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, enfatizó entre sollozos que muchos tomaron a risa. “¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!”, se exasperó.

La tensión escaló cuando el periodista se descompensó en el estudio de Radio Rivadavia, frente a la cámara. Según contó, las apenas tres horas de sueño, el fuerte calor y el hecho de no haber almorzado le pasaron factura. Aunque intentó recomponerse abanicándose con la mano y poniéndose de pie para continuar, a los pocos segundos su cuerpo no resistió y cayó al piso ante la mirada atónita de todos los presentes.