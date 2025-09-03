Desmayo, susto y preocupación al aire en el programa de Flor de la V: "Mi cuerpo no aguantó más"

A la vuelta del corte, Castelo explicó lo sucedido mientras se mostraban imágenes del momento: “Ahí se la está llevando la doctora, se desmayó en vivo. Nos avisó que se sentía mal, parece que le bajó la presión. No puede hablar todavía, le están tomando la presión. La verdad que se puso muy mal, nos preocupó. Lamentablemente la superó la situación”.

Ya más recuperada, Luisana expresó: “Estoy un poco mejor, quiero que mi familia sepa que estoy bien. Me bajó la presión, será porque estoy revolviendo cosas que pasaron en el pasado más que vine sin desayunar. Más la fiebre de ayer y la macumba…”

Y agregó: “Fue muy fuerte tocar estos temas, hay un abogado que quiere defender al lado culpable. Él no sabe lo que pasamos nosotras con esta mujer. Entonces me empezó a doler el pecho, empecé a sentir que me faltaba azúcar y mi cuerpo no aguantó más”.

Ayelén Paleo habló tras la detención de su madre y lanzó una dura acusación

Tras la detención de Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, por una grave acusación vinculada a trata de personas, la exvedette decidió hablar en Infama (América TV) para defender a su madre. "Mi mamá es inocente", aseguró.

"Estoy en mi peor momento. Hoy decido hablar, porque no puedo seguir callada ante tanta injusticia. Perdón que esté un poco quebrada, se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada, vulnerable. Por el amor de Dios, a quién le cabe en la cabeza algo así, eso es enfermo, eso es gravísimo", expresó Paleo con la voz entrecortada, visiblemente afectada por el escándalo que sacude a su familia.

La exmodelo insistió en que su madre no tiene nada que ver con los delitos que se le imputan y explicó que su actividad profesional está relacionada con la fotografía. "Mi mamá es absolutamente inocente", afirmó. Y agregó: "Es una mujer que lucha, que apoya y que acompaña. Siempre trabajó con respeto ante todo".

Durante su descargo, Paleo también criticó duramente el tratamiento mediático del caso, señalando que se sintió expuesta y vulnerada. "Tengo problemas psicológicos. Hicieron de todo esto un circo, un espectáculo con nuestro dolor. La gente que ahora me señala es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años, los mismos que lucraron con un video íntimo que a mí me arruinó la vida. Desde entonces tomo antidepresivos, pastillas para dormir, todo", reveló, dejando al descubierto las secuelas emocionales que arrastra desde hace años.

Finalmente, Paleo expresó que siente que todo lo que está ocurriendo tiene como objetivo perjudicarla directamente. "Esto no es contra mi mamá, es contra mí. Mi mamá lo es todo", dijo entre lágrimas. "Los que tienen que estar esposados son otras personas. Es una venganza contra mí", remarcó, convencida de que detrás de la causa hay intereses ocultos que buscan dañarla.