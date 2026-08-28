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Quién era "El Polaco" Groh Riemersma, el proteccionista que dedicó su vida a rescatar perros

Tenía 49 años y murió tras perder el control de su moto en una rotonda de Santiago del Estero. Su fallecimiento abrió un interrogante sobre el futuro de los cerca de 250 animales que estaban bajo su cuidado.

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Quién era El Polaco Groh Riemersma. (Foto: redes sociales)

Quién era "El Polaco" Groh Riemersma. (Foto: redes sociales)

Eduardo Groh Riemersma, conocido como “El Polaco”, dedicó casi 20 años de su vida a rescatar perros abandonados, enfermos y víctimas de maltrato. El proteccionista murió este jueves a los 49 años tras perder el control de su moto en una rotonda de Santiago del Estero y su partida abrió un interrogante sobre el futuro de los cerca de 250 animales que estaban bajo su cuidado.

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El vehículo volcó frente a un camping y la joven fue trasladada al Hospital Perrupato, donde murió a causa de las lesiones. (Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza)

Su historia como proteccionista nació de una experiencia personal. Groh Riemersma había estudiado Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y también había vivido un tiempo en Alemania. Sin embargo, después de perder a su perra dogo recibió como regalo un perro que había sido rescatado de la calle.

Ese encuentro cambió su vida. “El Polaco” comenzó a observar de otra manera a los animales abandonados que encontraba y, poco a poco, los rescates dejaron de ser situaciones ocasionales para convertirse en una tarea de todos los días.

Pero antes de dedicar su vida a los perros, Groh Riemersma había atravesado otra experiencia extrema. Cuando era estudiante fue atropellado al salir de un boliche, permaneció en coma, sufrió dos infartos y necesitó cerca de un año para volver a caminar.

Tras recuperarse, encontró en el cuidado y rescate de animales una nueva forma de darle sentido a su vida. En 2006 comenzó a funcionar El Montecito de los Canichones, inicialmente en Bandera, su ciudad natal, y posteriormente en un predio ubicado sobre la Ruta 16, en el departamento La Banda.

Su fallecimiento abrió un interrogante sobre el futuro de los cerca de 250 animales que estaban bajo su cuidado. (Foto: redes sociales)

Su fallecimiento abrió un interrogante sobre el futuro de los cerca de 250 animales que estaban bajo su cuidado. (Foto: redes sociales)

Con el paso de los años, el lugar se transformó en uno de los refugios de animales más reconocidos de Santiago del Estero. Incluso el particular nombre de los “canichones” había sido inventado por Groh Riemersma: era la palabra con la que llamaba cariñosamente a los perros que encontraba abandonados en la calle.

El refugio recibía especialmente animales que difícilmente podían encontrar otro lugar. Allí convivían perros con enfermedades, discapacidades, lesiones graves y también aquellos que habían atravesado años de abandono o maltrato. Al momento de la muerte de “El Polaco” había alrededor de 250 perros bajo su cuidado, aunque en determinados períodos El Montecito llegó a albergar a más de 400 animales.

Para Groh Riemersma, rescatar un perro era apenas el comienzo. Después había que garantizar su alimentación, tratamientos veterinarios y cuidados diarios. Para sostener semejante estructura contaba con voluntarios, madrinas, padrinos y vecinos que colaboraban con alimento y otros recursos.

Los rescates que marcaron la vida de “El Polaco”

Su compromiso con los animales trascendió las instalaciones del refugio. Durante años brindó charlas y talleres sobre maltrato animal en escuelas de Santiago del Estero y La Banda, además de participar en distintas iniciativas solidarias para colaborar con otros refugios.

Entre las historias que más lo habían marcado estaba la de Fidel, un perro que logró sobrevivir después de que un nene de 8 años le arrojara nafta y lo prendiera fuego. Casos como aquel reforzaron su compromiso con la protección animal y su decisión de denunciar el maltrato. Para “El Polaco”, cada uno de los perros que llegaba hasta sus manos tenía una historia y merecía una segunda oportunidad.

El proteccionista murió este jueves a los 49 años tras perder el control de su moto en una rotonda de Santiago del Estero. (Foto: gentileza LM Neuquén)

El proteccionista murió este jueves a los 49 años tras perder el control de su moto en una rotonda de Santiago del Estero. (Foto: gentileza LM Neuquén)

El último rescate de “El Polaco” horas antes de morir

Las últimas publicaciones que realizó en sus redes sociales reflejaron cómo transcurrieron sus horas finales: haciendo exactamente lo mismo a lo que había dedicado buena parte de su vida. Poco antes del accidente, llevó a varios perros del refugio a una peluquería canina y prometió mostrar posteriormente cómo habían quedado. No llegó a hacerlo.

Ese mismo día había salido junto a voluntarios para repartir bolsas de alimento entre otros refugios. Durante esa recorrida apareció una perra que necesitaba ayuda. Fue su último rescate.

La llamó Martina y decidió llevarla al refugio. “La cargué en la camioneta y se vino conmigo”, había escrito en sus redes sociales al presentar a la nueva integrante de El Montecito. Horas después, Groh Riemersma murió en un accidente de tránsito tras perder el control de su moto en una rotonda de Santiago del Estero.

Qué pasará con los 250 perros tras la muerte de Eduardo Groh Riemersma

La muerte de “El Polaco” generó una preocupación inmediata: qué ocurrirá con los aproximadamente 250 perros que vivían en El Montecito de los Canichones y dependían de los cuidados diarios del refugio.

El espacio cuenta con personería jurídica propia, una condición que permite que continúe funcionando más allá de la figura de su fundador. Sin embargo, ahora será necesario reorganizar las tareas y garantizar los recursos necesarios para mantener a los animales.

La continuidad dependerá tanto de las personas que ya colaboraban con El Montecito como del acompañamiento de la comunidad que durante años ayudó a sostener el proyecto. Alimento, medicamentos, atención veterinaria y cuidados son necesarios todos los días. El desafío será mantener en funcionamiento la obra que “El Polaco” construyó durante casi dos décadas y garantizar el cuidado de los cientos de perros a los que dedicó su vida.

En pocas palabras

  • Falleció "El Polaco": Eduardo Groh Riemersma, proteccionista de animales de 49 años, murió tras un accidente de moto en Santiago del Estero.
  • Legado de 250 animales: Su partida deja en incertidumbre el futuro de los cerca de 250 perros abandonados que estaban bajo su cuidado en "El Montecito de los Canichones".
  • Continuidad del refugio: La organización posee personería jurídica, pero su continuidad dependerá del apoyo comunitario para sostener la obra de rescate animal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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