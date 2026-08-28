La Libertad Avanza y el PRO avanzan en un frente electoral para 2027: las provincias involucradas

Esos cinco territorios más los distritos de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires "son las principales provincias" en las que habría consenso para formar un frente electoral que integre a LLA con los partidos que hoy son aliados en el Congreso.

Lo que está en duda es la conformación de listas conjuntas a nivel local. Un esquema que analizan es que LLA podría no presentar candidatos propios para no confrontar por la gobernación en distritos aliados, y presentar listas integradas para diputados nacionales y legislaturas locales. En todos los casos, una de las premisas par resolver el armado de listas será a último momento, en base a encuestas.

El compromiso de ambos partidos es por ahora, "construir un clima de confianza" y "dejar para más adelante del tema candidaturas", según confían.

"En cuanto al Colo Santilli, tiene aval de Karina y de Javier Milei para ser candidato a gobernador", reconocieron las fuentes consultadas por A24.com, en referencia a la posible candidatura del actual jefe de Gabinete y dirigente del PRO, a la gobernación bonaerense.

Sin embargo, cerca de Santilli aclararon que "no es algo por lo que esté trabajando hoy, porque su tarea como jefe de Gabinete le insume todo el día".

Karina Milei recorrió el barrio porteño de Belgrano junto a Diego Santilli y Pilar Ramírez, sus dos posibles candidatos en la provincia de Buenos Aires y en CABA para 2027. Foto: Presidencia.

En ese marco, Karina Milei salió de recorrida este viernes con Santilli y su posible candidata en CABA, Pilar Ramírez, quien de no llegar a un acuerdo con Jorge Macri, podría encabezar la lista de LLA en la Ciudad de Buenos Aires para la sucesión del actual jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, en la Casa Rosada no descartan una fórmula conjunta entre LLA y el PRO en la Ciudad en 2027, donde el macrismo pretende mantener el liderazgo en el que considera su principal bastión territorial.

Dudas sobre la reforma electoral y la eliminación de las PASO

En torno al proyecto de ley de reforma electoral, el oficialismo acordó con el PRO insistir hasta el final en no modificar el proyecto que contempla la eliminación de las PASO, aunque ese texto original, podría cambiar en pleno tratamiento del proyecto en el Senado.

"Lo que está pasando es que todavía no hay acuerdo en el Senado ni para Diputados, entonces no sabemos qué proyecto de ley va a llegar para votar", admiten fuentes del PRO ante la consulta de A24.com, sobre la marcha de las negociaciones con el Gobierno para definir si finalmente el oficialismo insistirá con el proyecto original para eliminar las primarias obligatorias en 2027, o si aceptará los cambios que reclaman los bloques del PRO y de la UCR.

En principio, la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, confirmó en las últimas horas que impulsará el tratamiento el 2 de septiembre en la comisión de suntos Constitucionales del Senado, y ahí evaluarán cómo sigue el clima de consensos, o si el oficialismo se verá obligado a ceder a los reclamos de los aliados para suspenderlas otra vez solo por un año, o hacerlas "no obligatorias".

En la mesa política de la Casa Rosada aseguran contar con el apoyo de unos diez gobernadores para eliminar las PASO, pero habrá que ver cuántos cumplen la promesa de apoyar el proyecto original llegado el momento de la votación en el Senado. De conseguir dictamen en comisión, el oficialismo podía convocar a sesión hacia mediados de septiembre.