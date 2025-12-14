Clima en Buenos Aires: lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas, ¿qué dice el SMN?

El martes se mantendrán valores térmicos similares, con una mínima de 17°C y una máxima de 26°C. Se espera nubosidad durante la mañana y una mejora hacia la tarde, con cielo parcialmente despejado y mayor presencia del sol.
El miércoles, en tanto, mostrará un leve ascenso de la temperatura, con 18°C de mínima y 28°C de máxima. El cielo estará mayormente nublado a lo largo del día, en un escenario estable pero con humedad elevada.
Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes y ráfagas intensas
Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y retirar macetas de balcones y ventanas
Mantenerse alejado de árboles, ya que las ráfagas podrían provocar la caída de ramas
Evitar estacionar vehículos bajo árboles o postes
Mantener la vivienda cerrada de la forma más hermética posible
Informarse a través de los canales oficiales
En caso de emergencia, comunicarse con los organismos locales (línea 147 en la Ciudad de Buenos Aires)