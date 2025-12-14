Clima en Buenos Aires: lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas, ¿qué dice el SMN?

El martes se mantendrán valores térmicos similares, con una mínima de 17°C y una máxima de 26°C. Se espera nubosidad durante la mañana y una mejora hacia la tarde, con cielo parcialmente despejado y mayor presencia del sol.

El miércoles, en tanto, mostrará un leve ascenso de la temperatura, con 18°C de mínima y 28°C de máxima. El cielo estará mayormente nublado a lo largo del día, en un escenario estable pero con humedad elevada.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes y ráfagas intensas