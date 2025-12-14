En vivo Radio La Red
Actualidad
LLuvias
Servicio Meteorológico Nacional
Pronóstico

Clima en Buenos Aires: lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas, ¿qué dice el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada inestable en el AMBA, con descenso de temperatura, tormentas intermitentes y vientos intensos en distintos momentos del día.

Clima en Buenos Aires: lluvias

Clima en Buenos Aires: lluvias, viento y tormentas eléctricas, ¿qué dice el SMN?
Leé también Hasta cuándo sigue el buen clima y cuándo llueve este fin de semana
hasta cuando sigue el buen clima y cuando llueve este fin de semana

Según el organismo oficial, la temperatura oscilará entre una mínima de 19°C y una máxima de 24°C, lo que representará un leve descenso térmico respecto del sábado. Las condiciones adversas comenzarán a sentirse desde las primeras horas del día, con tormentas previstas para la madrugada y la mañana, acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Con el correr de la jornada, el panorama no mostrará mejoras significativas. Durante la tarde y la noche continuarán las lluvias, también con vientos intensos, en un contexto de cielo mayormente cubierto y ambiente fresco.

lluvias fuertes por ciclogénesis .jpg

Cómo estará el clima durante los primeros días de la semana

Para el lunes, el SMN anticipa una mínima de 18°C y una máxima de 27°C, con cielo nublado durante toda la jornada. El ambiente será templado y funcionará como una transición tras el fin de semana marcado por el mal tiempo.

El martes se mantendrán valores térmicos similares, con una mínima de 17°C y una máxima de 26°C. Se espera nubosidad durante la mañana y una mejora hacia la tarde, con cielo parcialmente despejado y mayor presencia del sol.

El miércoles, en tanto, mostrará un leve ascenso de la temperatura, con 18°C de mínima y 28°C de máxima. El cielo estará mayormente nublado a lo largo del día, en un escenario estable pero con humedad elevada.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes y ráfagas intensas

  • Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y retirar macetas de balcones y ventanas

  • Mantenerse alejado de árboles, ya que las ráfagas podrían provocar la caída de ramas

  • Evitar estacionar vehículos bajo árboles o postes

  • Mantener la vivienda cerrada de la forma más hermética posible

  • Informarse a través de los canales oficiales

  • En caso de emergencia, comunicarse con los organismos locales (línea 147 en la Ciudad de Buenos Aires)

