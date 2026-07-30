Quién es la mega figura argentina que rechazó la invitación de Rosalía para su show

En ese contexto, Luis Ventura también dio su visión sobre el tema y dejó en claro que la negativa no tendría que ver con la polémica que rodea actualmente a la cantante. "No hablo en nombre de ella, pero sí la conozco. Si ella quiere ir, va", opinó.

La aclaración de Moria llega en un momento en que Rosalía atraviesa una fuerte polémica en la Argentina, luego de compartir en redes sociales un video relacionado con la final del Mundial 2026 que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Selección argentina.

Qué dijo Lali Espósito sobre Rosalía ante la ola de críticas

Rosalía quedó en el centro de una fuerte controversia al replicar en TikTok un video de Mía Khalifa celebrando la consagración de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026. El gesto fue interpretado como una provocación y desató un intenso debate en redes.

Frente a la ola de cuestionamientos, la cantante aclaró que compartió el clip sin reparar en el mensaje que contenía. Explicó que lo hizo únicamente porque sonaba La Perla, tema incluido en su último disco Lux, desligándose de cualquier intención de burla.

En medio de la discusión pública, Lali Espósito salió a respaldar a su colega y relativizó la polémica, restándole dramatismo a lo ocurrido en el plano virtual.

Durante una entrevista en Intrusos (América TV), la artista fue consultada primero sobre si había sido convocada nuevamente para interpretar el himno en la final del Mundial 2026, como ya lo había hecho en Qatar 2022.

"Me preguntaron dónde estaba y yo dije vacacionando pero entiendo que ya tenían todo eso armado no para que yo vuelve a cantar. María (Becerra) la rompió toda, divina, una reina. Después no tengo idea de la interna de eso", respondió Lali con naturalidad.

Respecto al caso de Rosalía y el revuelo que se generó antes de sus shows en Argentina, Espósito fue clara en su postura y defendió a la intérprete española.

"Ella no subió ningún video, le puso un repost a algo que tenía su canción. Digo: ¿cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo un montón de veces en redes likeo algo y no miro en detalle. Yo la conozco y me parece una persona amorosa y puedo dar fe que es respetuosa de nuestro país", aseguró en diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La cantante también cuestionó el tono que tomó la discusión: "Esta cosa medio exagerada de la cancelación. ¿Quién canceló a Rosalía? Va a hacer cuatro Movistar y una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada y está en su derecho también".

"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, ahí sí diría que está equivocada y andá a la re... pero no fue el caso, le puso un repost", continuó Espósito.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el nivel de enojo que se generó: "Estamos mucho más enojado con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle", concluyó Lali, dejando clara su defensa hacia Rosalía.