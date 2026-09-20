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MAMÁ ORGULLOSA

¿Seguirá los pasos de Mauro Icardi? La China Suárez mostró la nueva faceta de su hijo Amancio

La China Suárez compartió un tierno momento junto a su hijo menor y dejó al descubierto una faceta que sorprendió a sus seguidores.

20 sept 2026, 18:56
china suarez y amancio
china suarez y amancio

Amancio, el hijo menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, podría estar dando sus primeros pasos en el mismo camino que Mauro Icardi. Este domingo, el pequeño disputó su primer campeonato de fútbol y su mamá compartió con orgullo cada detalle de una jornada que tuvo gol incluido.

La actriz se volcó a sus redes sociales para mostrar a su hijo en esta nueva faceta y reveló que Amancio eligió la camiseta de la Selección Argentina para su debut.

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En el barro 2 arrasa en Netflix con la China Suárez protagonizando escenas de alto voltaje. (Foto: Archivo)

“Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli”, expresó junto a una imagen del pequeño, dejando en claro la emoción que le generó acompañarlo en este momento tan especial.

Pero la jornada tuvo un festejo todavía mayor: Amancio convirtió su primer gol. La China compartió otra foto de su hijo y celebró el momento con emoji de una carita emocionada y un corazón rojo: "Y metió un gol".

Después llegó una de las escenas más divertidas. Mientras la China grababa a Amancio, ella aprovechó para preguntarle: "Quién metió su primer gol". "¿Mi primer gol?", respondió el pequeño. Entonces, la actriz le aclaró: "Bueno, en un campeonato". La China acompañó el video con un emoji de una carita riéndose y escribió: "Se agrandó".

Cuál fue la fuerte acusación de Nora Colosimo contra la China Suárez en defensa de Wanda Nara

Las recientes declaraciones de Nora Colosimo contra la China Suárez volvieron a encender la polémica. Tras las críticas que había lanzado días atrás, la madre de Wanda Nara retomó el tema y fue categórica al cuestionar el accionar de la actriz. En una entrevista con LAM (América TV), sostuvo que debería mantenerse lejos de su familia y dejó varias definiciones sobre su actitud.

En la conversación, Colosimo repasó lo ocurrido en la semana y explicó cómo interpretó ciertos gestos vinculados a la actriz. “Me pareció una falta de respeto, una provocación”, señaló al referirse a lo sucedido.

La madre de Wanda también se mostró crítica hacia quienes justifican las conductas de Suárez basándose en su apariencia. En ese punto, diferenció belleza de personalidad y fue especialmente dura con su mirada sobre la actriz.

“Que sea hermosa o tenga una cara soñada no te habilita a ser mala persona”, afirmó Nora Colosimo. Luego reforzó esa idea con una frase aún más tajante: “La belleza con los años se va. No es el caso de ella, pero es muy fea por dentro”.

Más adelante, Colosimo habló de las declaraciones del padre de L-Gante y aclaró que no tiene relación alguna con él. Según explicó, nunca hubo contacto, aunque reconoció que ambos coinciden en la visión sobre la relación de sus hijos. “Hacemos match. Los dos estamos felices de que no estén juntos, porque a mí tampoco me gustaba su hijo para mi hija”, expresó. Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Nora apuntó a la supuesta imitación que, según ella, la China habría hecho de Wanda desde el inicio de su vínculo con Mauro Icardi.

En ese sentido, recordó situaciones relacionadas con la vestimenta y aseguró que la actriz repetía elecciones que antes había hecho su hija. “Si mi hija se vestía de verde, ella se vestía de verde; si se vestía de rosa, ella se vestía de rosa”, manifestó.

La acusación también alcanzó las imágenes que la China compartía en sus viajes privados. Colosimo sostuvo que la actriz copiaba las posturas que Wanda utilizaba frente a las cámaras. “Se sentaba en el avioncito de la misma manera y provocadora como lo hacía mi hija. La imitó y la copió”, aseguró.

Según relató Nora, esas actitudes llegaron a preocuparla como madre. Incluso contó cuál fue su reacción al observar ese comportamiento. “Dije: ‘Ay, Dios mío, esta chica no tendrá familia, no es normal lo que está haciendo’. Ya, en cierto modo, me asustaba”, recordó.

Finalmente, la madre de Wanda afirmó que cuenta con el respaldo de varias figuras del ambiente artístico, aunque aclaró que ese apoyo no siempre se hace público. “Saben quién es ella, lo que hizo y sus amistades”, sentenció Colosimo.

     

 

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