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Tini Stoessel dejó ver cómo nació uno de los detalles más especiales de su boda con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel compartió un video del detrás de escena de su casamiento y permitió conocer cómo tomó forma uno de los detalles que ya había despertado curiosidad.

20 sept 2026, 17:56
tini y rodrigo de paul
tini y rodrigo de paul

A pocos meses de su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel dejó al descubierto uno de los detalles más especiales que formarán parte de la celebración. La cantante compartió en sus redes sociales un video que permite conocer el detrás de escena de un elemento que ya había despertado curiosidad cuando se conocieron las invitaciones.

Se trata de la flor de loto, un símbolo que tendrá un lugar destacado en la boda del 19 de diciembre y que, según trascendió, guarda un significado particular para la pareja.

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En las imágenes que publicó Tini se puede ver a una artista trabajar cuidadosamente sobre una hoja para crear, a mano, la ilustración de la flor. El dibujo, realizado especialmente para la ocasión, terminó formando parte de la papelería elegida para el casamiento.

De esta manera, la cantante mostró por primera vez el proceso creativo detrás de uno de los elementos que identificará al festejo. El detalle artesanal también permite ver la importancia que la pareja le habría dado a la estética de su boda, en la que cada elección parece tener un sentido particular.

La flor de loto ya había llamado la atención cuando se filtró la invitación al casamiento. En ese momento, comenzaron las especulaciones sobre el motivo de su presencia y sobre el significado que tendría para Tini y Rodrigo.

Fue Yanina Latorre quien luego aportó más información y aseguró que el símbolo no quedaría limitado a la invitación, sino que también tendría un papel dentro de la celebración. “La flor de loto tiene un significado muy especial para Rodrigo y Tini porque también tiene que ver con algo de la celebración y de la parte escenográfica”, había contado la conductora.

Cuál es el millonario sueldo anual de Rodrigo de Paul

En medio de los rumores sobre la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado para revisar con precisión su patrimonio y las tensiones que se mencionan respecto a su familia, en LAM se dieron a conocer detalles inéditos sobre Rodrigo De Paul y el vínculo que mantiene el jugador con el círculo íntimo de la artista.

Durante la emisión de América, Pilar Smith sorprendió al revelar la cifra que, según la información que recibió, estaría cobrando actualmente el campeón del mundo por su contrato con Inter Miami. “Me dicen que De Paul gana 10 millones anuales en Miami”, aseguró la periodista.

A partir de ese dato, Pepe Ochoa sumó datos sobre la fortuna que habría acumulado el mediocampista y la puso en contraste con la que se le atribuye a Tini. “Tiene un patrimonio de más o menos 30 millones de dólares De Paul y Tini 80 y pico”, afirmó el panelista.

La charla se dio en el marco de las versiones que apuntan a un supuesto interés económico de Rodrigo en la cantante. Sin embargo, Denise Dumas planteó una mirada distinta y sostuvo que las cifras que se le adjudican al futbolista evidencian que posee una sólida fortuna propia. “No necesita nada de Tini”, expresó la conductora.

     

 

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