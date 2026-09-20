Tini Stoessel dejó ver cómo nació uno de los detalles más especiales de su boda con Rodrigo De Paul

La flor de loto ya había llamado la atención cuando se filtró la invitación al casamiento. En ese momento, comenzaron las especulaciones sobre el motivo de su presencia y sobre el significado que tendría para Tini y Rodrigo.

Fue Yanina Latorre quien luego aportó más información y aseguró que el símbolo no quedaría limitado a la invitación, sino que también tendría un papel dentro de la celebración. “La flor de loto tiene un significado muy especial para Rodrigo y Tini porque también tiene que ver con algo de la celebración y de la parte escenográfica”, había contado la conductora.

Cuál es el millonario sueldo anual de Rodrigo de Paul

En medio de los rumores sobre la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado para revisar con precisión su patrimonio y las tensiones que se mencionan respecto a su familia, en LAM se dieron a conocer detalles inéditos sobre Rodrigo De Paul y el vínculo que mantiene el jugador con el círculo íntimo de la artista.

Durante la emisión de América, Pilar Smith sorprendió al revelar la cifra que, según la información que recibió, estaría cobrando actualmente el campeón del mundo por su contrato con Inter Miami. “Me dicen que De Paul gana 10 millones anuales en Miami”, aseguró la periodista.

A partir de ese dato, Pepe Ochoa sumó datos sobre la fortuna que habría acumulado el mediocampista y la puso en contraste con la que se le atribuye a Tini. “Tiene un patrimonio de más o menos 30 millones de dólares De Paul y Tini 80 y pico”, afirmó el panelista.

La charla se dio en el marco de las versiones que apuntan a un supuesto interés económico de Rodrigo en la cantante. Sin embargo, Denise Dumas planteó una mirada distinta y sostuvo que las cifras que se le adjudican al futbolista evidencian que posee una sólida fortuna propia. “No necesita nada de Tini”, expresó la conductora.