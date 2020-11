El fuerte comunicado de Matías Morla por la muerte de Diego: "Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención"

"Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias", advirtió el abogado (Foto: archivo).

"Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la partida de mi amigo, a quien honré con mi lealtad y acompañamiento hasta el último de sus días. Así comienza el comunicado que difundió este jueves Matías Morla, abogado de Diego Armando Maradona, el mismo día en que el "Diez" recibe el último adiós en la Casa Rosada.

Morla supo ser la mano derecha del DT del Club Gimnasia y Esgrima La Plata. Sin embargo, Dalma y Gianinna nunca lo quisieron y hasta lo acusaron de manipular a su papá, alejarlo de ellas y ponerlo en contra de su mamá y exesposa, Claudia Villafañe.

Es por ello que la despedida del abogado será únicamente por la red social Twitter, donde difundió el comunicado. No iría al velatorio "porque es algo íntimo y familiar" y para no correr la misma suerte de Rocío Oliva, a la que no le permitieron el ingreso.

En el escrito, Morla destinó críticas al entorno del exjugador de la selección nacional. "Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a esos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar, lo que fue una criminal idiotez", dijo.

El comunicado de Matías Morla por la muerte de Diego Maradona (Fuente: Twitter)

"Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: vos sos mi soldado, actuá sin piedad", agregó.

Y concluyó: "Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir: fue un buen hijo, fue el mejor jugador de toda la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano".