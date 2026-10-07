En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Ciudad
Buenos Aires
Agenda cultural

Con diversas actividades, vuelve la "Semana Negra BA" a la Ciudad

Serán cuatro jornadas de charlas, homenajes, presentaciones y encuentros alrededor de la literatura policial, el periodismo de investigación y el true crime, entre otros géneros. Participarán importantes nombres de la cultura local e internacional.

La tercera edición del evento traerá importantes nombres de la cultura local e internacional (Foto: Linda Buenos Aires).

La tercera edición del evento traerá importantes nombres de la cultura local e internacional (Foto: Linda Buenos Aires).

En su tercera edición, Semana Negra BA reúne a escritores, periodistas, investigadores y lectores para poner en diálogo distintas tradiciones del género negro, con una mirada local, latinoamericana e internacional.

Leé también Alerta naranja por tormentas: cuándo llegan al AMBA y qué zonas estarán más afectadas
Alerta por tormentas fuertes: cuándo llegan las lluvias al AMBA y qué zonas estarán más afectadas

Hasta el 10 de octubre, el festival dedicado al género negro y sus distintas expresiones contemporáneas, propone cuatro jornadas de charlas, homenajes, presentaciones y encuentros alrededor de la literatura policial, el periodismo de investigación, el true crime, la novela gráfica, la historia política y las nuevas formas de narrar el crimen, la violencia y los conflictos sociales.

Como participantes locales, el festival reúne a Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Guillermo Martínez, Guillermo Saccomanno, Liliana Heker, Reynaldo Sietecase, Patricia Suárez, Jorge Fernández Díaz. Mientras que como disertantes internacionales: Daniel Quirós (Costa Rica), Héctor Vizcarra (México) y Claribel Terré Morell (Cuba), entre otros.

Para más información sobre Semana Negra BA

  • Hasta el 10 de octubre de 2026.
  • Biblioteca Güiraldes - Talcahuano 1261.
  • Más información en: linda.gob.ar
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ciudad Buenos Aires
Notas relacionadas
El apoyo de siempre: Antonela y la mamá de Messi acompañan al capitán en su última noche con la selección
Estafas en la despedida de Messi: hinchas denunciaron reventa ilegal y tickets falsos
Trágico accidente con un cuatriciclo: murió un adolescente de 13 años

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar