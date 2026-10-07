Con diversas actividades, vuelve la "Semana Negra BA" a la Ciudad

En su tercera edición, Semana Negra BA reúne a escritores, periodistas, investigadores y lectores para poner en diálogo distintas tradiciones del género negro, con una mirada local, latinoamericana e internacional.
Serán cuatro jornadas de charlas, homenajes, presentaciones y encuentros alrededor de la literatura policial, el periodismo de investigación y el true crime, entre otros géneros. Participarán importantes nombres de la cultura local e internacional.
La tercera edición del evento traerá importantes nombres de la cultura local e internacional (Foto: Linda Buenos Aires).
En su tercera edición, Semana Negra BA reúne a escritores, periodistas, investigadores y lectores para poner en diálogo distintas tradiciones del género negro, con una mirada local, latinoamericana e internacional.
Hasta el 10 de octubre, el festival dedicado al género negro y sus distintas expresiones contemporáneas, propone cuatro jornadas de charlas, homenajes, presentaciones y encuentros alrededor de la literatura policial, el periodismo de investigación, el true crime, la novela gráfica, la historia política y las nuevas formas de narrar el crimen, la violencia y los conflictos sociales.
Como participantes locales, el festival reúne a Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Guillermo Martínez, Guillermo Saccomanno, Liliana Heker, Reynaldo Sietecase, Patricia Suárez, Jorge Fernández Díaz. Mientras que como disertantes internacionales: Daniel Quirós (Costa Rica), Héctor Vizcarra (México) y Claribel Terré Morell (Cuba), entre otros.