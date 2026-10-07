Con diversas actividades, vuelve la "Semana Negra BA" a la Ciudad

Hasta el 10 de octubre, el festival dedicado al género negro y sus distintas expresiones contemporáneas, propone cuatro jornadas de charlas, homenajes, presentaciones y encuentros alrededor de la literatura policial, el periodismo de investigación, el true crime, la novela gráfica, la historia política y las nuevas formas de narrar el crimen, la violencia y los conflictos sociales.