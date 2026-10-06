Estafas en la despedida de Messi: hinchas denunciaron reventa ilegal y tickets falsos

Más de 60 personas de Bahía Blanca denunciaron una estafa

Entre los casos que tomaron estado público se encuentra el de un contingente de más de 60 personas que viajó desde Bahía Blanca para presenciar el partido y denunció haber sido víctima de una maniobra fraudulenta.

Los afectados aseguraron que adquirieron las localidades a través de un grupo de reventa que consideraban confiable y que pagaron valores de hasta $500.000 por entrada.

Según estimaron, las pérdidas económicas superan los $24 millones si se contabilizan únicamente los tickets adquiridos. A eso se suman los gastos de traslado y organización del viaje.

En declaraciones a A24 desde las inmediaciones del estadio, uno de los damnificados explicó cómo realizaron la compra. “Nosotros sacamos de un grupo de reventa de entradas que era confiable. Era un precio acorde a lo que podíamos pagar”, aseguró uno de los damnificados.

Los afectados también cuestionaron la forma en que se desarrolló la comercialización de las entradas y apuntaron contra quienes participaron de la operatoria ilegal.

La decepción de los más chicos

La frustración también alcanzó a muchos niños que habían viajado con la ilusión de ver a Messi por última vez con la camiseta argentina.

Uno de ellos expresó su tristeza al conocer que las entradas no eran válidas: “Fue una ilusión yo pensé que iba a salir todo bien. Cuando me enteré de esto me puso triste”, dijo.

Qué sanciones prevé la ley para la reventa

La reventa de entradas con fines de lucro está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires y constituye una contravención.

La Ley 1.472 establece que quien revenda entradas para un espectáculo masivo, artístico o deportivo puede ser sancionado con multas de entre 283 y 4.247 unidades fijas o arresto de entre dos y diez días.

Con los valores vigentes, las multas van desde casi $332.000 hasta cerca de $5 millones.

Mientras miles de personas colmaron el Monumental para despedir a Messi, las denuncias por entradas falsas y reventa ilegal dejaron expuesta una de las principales problemáticas que suelen repetirse en los eventos deportivos de alta convocatoria.