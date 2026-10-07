La drástica decisión de Messi y Antonela Roccuzzo tras la emotiva despedida de la Selección

Lionel Messi vivió su noche más especial al despedirse de la Selección Argentina en un partido amistoso frente a Benín que terminó 3 a 0 con un gol del mejor futbolista del mundo de penal en el segundo tiempo.
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Se conoció cuál fue la determinación de Messi y su familia tras el partido despedida de la Selección Argentina tras 21 años de trayectoria.
Lionel Messi vivió su noche más especial al despedirse de la Selección Argentina en un partido amistoso frente a Benín que terminó 3 a 0 con un gol del mejor futbolista del mundo de penal en el segundo tiempo.
Después de ese inolvidable momento repleto de emociones, se conoció cuál es la decisión que tomó el deportista junto a su pareja Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.
Mientras trancurría su último partido con la camiseta albiceleste, se conoció cuál es la decisión que tomó Lionel Messi en cuanto a su futuro profesional.
Messi y su familia viajaron este miércoles a Miami para continuar con su vida en Estados Unidos y así el deportista se reincorporará a las prácticas del club Inter Miami, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028 y piensa cumplirlo.
En su último partido con la Selección, Messi estuvo acompañado de su pareja, sus tres hijos y también por Celia, su mamá, quienes observaron todos juntos el partido desde uno de los palcos del estadio de River.
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Una vez terminado el partido amistoso ante Benín, Lionel Messi le habló a la multitud desde el centro del campo de juego, recordando primero a su papá Jorge, quien falleció en agosto a los 68 años. “Es difícil decir algo hoy, se me cruzan muchas cosas, obviamente lo primero que pienso es en mi viejo", comenzó conmovido.
"Como lo dije en la carta despedida fue un orgullo defender la camiseta argentina durante estos más de 20 años hasta los peores momentos que hemos tenido y pasado, nunca dejé de luchar, pelear y dar el máximo", continuó el futbolista.
Y remarcó cómo lo afectará no volver a vestir la camiseta argentina: "El no venir más va a decir un dolor muy grande. Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", enfatizó.
En ese sentido, se mostró seguro de la decisión tomada y admitió que a la final del Mundial 2026 ante España el plantel había llegado con un importante desgaste físico y emocional luego de vencer a Inglaterra.
"Siento que es el momento. El útimo Mundial ya fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, lo dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros y la realidad es que llegamos con lo justo", se sinceró.