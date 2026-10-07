La drástica decisión de Messi y Antonela Roccuzzo tras la emotiva despedida de la Selección

En su último partido con la Selección, Messi estuvo acompañado de su pareja, sus tres hijos y también por Celia, su mamá, quienes observaron todos juntos el partido desde uno de los palcos del estadio de River.

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Qué dijo Lionel Messi en su emotiva despedida de la Selección Argentina

Una vez terminado el partido amistoso ante Benín, Lionel Messi le habló a la multitud desde el centro del campo de juego, recordando primero a su papá Jorge, quien falleció en agosto a los 68 años. “Es difícil decir algo hoy, se me cruzan muchas cosas, obviamente lo primero que pienso es en mi viejo", comenzó conmovido.

"Como lo dije en la carta despedida fue un orgullo defender la camiseta argentina durante estos más de 20 años hasta los peores momentos que hemos tenido y pasado, nunca dejé de luchar, pelear y dar el máximo", continuó el futbolista.

Y remarcó cómo lo afectará no volver a vestir la camiseta argentina: "El no venir más va a decir un dolor muy grande. Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", enfatizó.

En ese sentido, se mostró seguro de la decisión tomada y admitió que a la final del Mundial 2026 ante España el plantel había llegado con un importante desgaste físico y emocional luego de vencer a Inglaterra.

"Siento que es el momento. El útimo Mundial ya fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, lo dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros y la realidad es que llegamos con lo justo", se sinceró.