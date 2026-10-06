El apoyo de siempre: Antonela y la mamá de Messi acompañan al capitán en su última noche con la selección

El mensaje que Antonela le dedicó a Messi tras anunciar su retiro

Luego de que Messi comunicara el pasado 31 de agosto su decisión de retirarse de la selección argentina, Antonela compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que repasó el camino recorrido por el futbolista y el impacto que tuvo esa historia en su familia.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, escribió.

Y agregó: “Hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”.

“Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”.

“Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”, concluyó.