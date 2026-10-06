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Antonela Roccuzzo
Celia Messi
LA FAMILIA, PRESENTE EN EL MONUMENTAL

El apoyo de siempre: Antonela y la mamá de Messi acompañan al capitán en su última noche con la selección

La rosarina llegó al estadio Monumental junto a sus tres hijos y compartió la previa del homenaje con Celia Cuccittini. La familia del capitán dijo presente en una jornada histórica para el fútbol argentino.

Antonela Roccuzzo y la mamá de Messi acompañan al capitán en su última noche con la selección. (Foto: Reuters)

Antonela Roccuzzo y la mamá de Messi acompañan al capitán en su última noche con la selección. (Foto: Reuters)

Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, estuvieron este martes en el estadio Monumental para acompañar al capitán argentino en el partido que marca su despedida del seleccionado nacional. Junto a Thiago, Mateo y Ciro, la familia ocupó su lugar en las tribunas para seguir de cerca una noche cargada de emoción y homenajes.

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La presencia de los seres más cercanos al futbolista fue uno de los momentos destacados de la previa del amistoso frente a Benín, el último compromiso de Messi con la camiseta albiceleste.

En imágenes y videos difundidos en redes sociales se pudo ver a la familia todos con la indumentaria especial de la selección argentina preparada para la despedida del máximo referente del equipo nacional.

La rosarina acompañó al capitán a lo largo de toda su carrera profesional y volvió a estar presente en una de las jornadas más significativas de su trayectoria deportiva.

El mensaje que Antonela le dedicó a Messi tras anunciar su retiro

Luego de que Messi comunicara el pasado 31 de agosto su decisión de retirarse de la selección argentina, Antonela compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que repasó el camino recorrido por el futbolista y el impacto que tuvo esa historia en su familia.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, escribió.

Y agregó: “Hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”.

“Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”.

“Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”, concluyó.

En pocas palabras

  • Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini: Acompañaron a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina en el estadio Monumental.
  • Emoción familiar: Los hijos de Messi, Thiago, Mateo y Ciro, también estuvieron presentes en este emotivo homenaje.
  • Mensaje de Roccuzzo: La esposa de Messi expresó su orgullo por la trayectoria del futbolista y la alegría de que sus hijos hayan presenciado sus logros.
Resumen generado por Thinkindot AI
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