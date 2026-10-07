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¿Nueva sanción? La escandalosa reacción inglesa a la bandera argentina de Malvinas en la despedida de Messi

El tabloide británico The Sun estalló por la bandera de Malvinas en la despedida de Messi y advirtió sobre un castigo de la FIFA. El antecedente.

Foto: redes sociales 

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La histórica jornada en el Estadio Monumental ante Benín no pasó desapercibida para los medios del Reino Unido. La aparición de una gran bandera reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas durante la antesala de la despedida de Lionel Messi provocó una dura embestida periodística en Inglaterra. El tabloide británico The Sun puso el grito en el cielo por la pancarta con la consigna “Las Malvinas son argentinas” y alertó de inmediato sobre la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrente un nuevo expediente disciplinario por parte de la FIFA.

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La imagen que desató el enojo inglés ocurrió durante la previa y el momento del himno nacional. El veterano de guerra Fabio Santana caminó sobre el césped llevando la bandera sobre sus hombros, integrándose a un homenaje del que también participaron los futbolistas de la Selección Argentina y el propio director técnico Lionel Scaloni, posando juntos junto a la insignia patricia ante las cámaras de la transmisión oficial.

Por qué la prensa británica advierte sobre un posible castigo de la FIFA a la Argentina

El matutino inglés fundamentó sus críticas recordando que la Selección Argentina ya acumula severas penalizaciones impuestas por la FIFA por episodios similares. The Sun rememoró que el seleccionado recibió en su momento una abultada sanción económica de 300 mil dólares durante el Mundial, producto de faltas vinculadas a manifestaciones ajenas al deporte, conductas inapropiadas y cánticos o gestos calificados como discriminatorios.

En esa misma línea, el diario repasó el cruce posterior al partido entre Argentina e Inglaterra en la cita máxima, donde una pancarta idéntica fue desplegada sobre el campo tras haber sido ingresada a las tribunas oculta entre las prendas de un simpatizante. Si bien por el momento no existe confirmación ni expediente abierto por parte de la FIFA, desde Inglaterra presionan recordando las normas del organismo rector del fútbol mundial.

Qué antecedentes de multas y restricciones registra la AFA por manifestaciones extraportivas

Los registros oficiales de la FIFA detallan que los castigos por la exhibición del reclamo de soberanía se enmarcan en la violación del artículo 13, apartado 2 c), del Código Disciplinario, que prohíbe explícitamente el uso de eventos deportivos para realizar expresiones de índole no deportiva.

En fallos anteriores informados por la casa madre del fútbol local, la AFA debió abonar una multa de 10.000 dólares por la pancarta de Malvinas, sumada a otros 20.000 dólares por comportamiento inadecuado de los espectadores. A su vez, por cantos homofóbicos y discriminatorios en diversos encuentros, la Selección fue castigada con una multa de 100.000 dólares (con un monto equivalente en suspenso) y la obligación de jugar dos partidos oficiales como local con una reducción del 50% en la capacidad del público.

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