¿Nueva sanción? La escandalosa reacción inglesa a la bandera argentina de Malvinas en la despedida de Messi

Qué antecedentes de multas y restricciones registra la AFA por manifestaciones extraportivas

Los registros oficiales de la FIFA detallan que los castigos por la exhibición del reclamo de soberanía se enmarcan en la violación del artículo 13, apartado 2 c), del Código Disciplinario, que prohíbe explícitamente el uso de eventos deportivos para realizar expresiones de índole no deportiva.

En fallos anteriores informados por la casa madre del fútbol local, la AFA debió abonar una multa de 10.000 dólares por la pancarta de Malvinas, sumada a otros 20.000 dólares por comportamiento inadecuado de los espectadores. A su vez, por cantos homofóbicos y discriminatorios en diversos encuentros, la Selección fue castigada con una multa de 100.000 dólares (con un monto equivalente en suspenso) y la obligación de jugar dos partidos oficiales como local con una reducción del 50% en la capacidad del público.