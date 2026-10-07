¿Nueva sanción? La escandalosa reacción inglesa a la bandera argentina de Malvinas en la despedida de Messi

La histórica jornada en el Estadio Monumental ante Benín no pasó desapercibida para los medios del Reino Unido. La aparición de una gran bandera reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas durante la antesala de la despedida de Lionel Messi provocó una dura embestida periodística en Inglaterra. El tabloide británico The Sun puso el grito en el cielo por la pancarta con la consigna “Las Malvinas son argentinas” y alertó de inmediato sobre la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrente un nuevo expediente disciplinario por parte de la FIFA.