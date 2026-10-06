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Trágico accidente con un cuatriciclo: murió un adolescente de 13 años

El adolescente fue encontrado sin vida junto al vehículo luego de no regresar a su hogar. La Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Murió un adolescente de 13 años tras un accidente con un cuatriciclo. (Foto: archivo)

Murió un adolescente de 13 años tras un accidente con un cuatriciclo. (Foto: archivo)

Un adolescente de 13 años, identificado por sus iniciales F.N.C., murió tras sufrir un accidente mientras conducía un cuatriciclo durante la tarde del domingo. El hecho ocurrió en una zona rural y las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal son materia de investigación.

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Según las primeras actuaciones policiales, el joven circulaba por un camino interno cercano a la Ruta Provincial N°47 cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, perdió el control del vehículo y protagonizó un accidente.

Lo encontraron junto al cuatriciclo

El episodio se registró alrededor de las 18. De acuerdo con la información publicada por El Litoral, el joven había salido a bordo de un cuatriciclo CForce 450L 4x4 y, al no regresar, comenzó una búsqueda en los alrededores.

Horas después, fue hallado sin vida junto al rodado en una zona rural ubicada a la altura del kilómetro 9. Las primeras pericias indican que el vehículo se despistó del camino de tierra, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

El joven había salido a bordo de un cuatriciclo CForce 450L 4x4. (Foto: archivo)

El joven había salido a bordo de un cuatriciclo CForce 450L 4x4. (Foto: archivo)

La investigación continúa

Hasta el momento, no se difundieron conclusiones oficiales sobre la mecánica del accidente. La Unidad Fiscal de turno interviene en la causa y ordenó las medidas correspondientes para reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue judicial para la realización de las diligencias de rigor.

Dolor en la comunidad educativa

La muerte del adolescente generó conmoción entre familiares, amigos y vecinos. El adolescente cursaba segundo año en la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá.

El adolescente cursaba segundo año en la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá. (Foto: Chajarí Al Día)

El adolescente cursaba segundo año en la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá. (Foto: Chajarí Al Día)

Desde la institución educativa expresaron públicamente su pesar y acompañaron a sus seres queridos en este momento.

“F. será recordado con cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir momentos en nuestra comunidad educativa”, señalaron en un mensaje de despedida.

En pocas palabras

"

  • Trágico accidente: Un adolescente de 13 años murió al volcar con un cuatriciclo en Corrientes.
  • Hallazgo: Fue encontrado sin vida junto al vehículo en una zona rural tras una búsqueda.
  • Investigación: La Justicia busca determinar las causas del siniestro vial fatal.

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Resumen generado por Thinkindot AI
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