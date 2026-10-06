Trágico accidente con un cuatriciclo: murió un adolescente de 13 años

El joven había salido a bordo de un cuatriciclo CForce 450L 4x4. (Foto: archivo)

La investigación continúa

Hasta el momento, no se difundieron conclusiones oficiales sobre la mecánica del accidente. La Unidad Fiscal de turno interviene en la causa y ordenó las medidas correspondientes para reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue judicial para la realización de las diligencias de rigor.

Dolor en la comunidad educativa

La muerte del adolescente generó conmoción entre familiares, amigos y vecinos. El adolescente cursaba segundo año en la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá.

El adolescente cursaba segundo año en la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá. (Foto: Chajarí Al Día)

Desde la institución educativa expresaron públicamente su pesar y acompañaron a sus seres queridos en este momento.

“F. será recordado con cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir momentos en nuestra comunidad educativa”, señalaron en un mensaje de despedida.