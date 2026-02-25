Confirmado el calendario 2026: tres descansos XL y siete fines de semana largos

El esquema será el siguiente:

Sábado 21 y domingo 22 de marzo : descanso habitual de fin de semana.

Lunes 23 de marzo : declarado día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Este armado permite una pausa extendida justo al inicio del otoño, en una época del año que suele ofrecer temperaturas agradables y menor afluencia turística que en plena temporada alta.

Abril: Malvinas y Semana Santa, otro fin de semana de cuatro días

El segundo fin de semana XL llegará pocas semanas después. Abril concentrará dos conmemoraciones significativas que conformarán otro descanso de cuatro días consecutivos.

El cronograma será:

Jueves 2 de abril : feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril : Viernes Santo (día no laborable).

Sábado 4 y domingo 5 de abril: fin de semana habitual, en el marco de las celebraciones de Pascuas.

Este período suele movilizar a miles de personas hacia destinos religiosos, ciudades turísticas tradicionales y escapadas de naturaleza. Semana Santa es históricamente uno de los momentos de mayor movimiento turístico del primer semestre, lo que genera expectativas positivas en el sector.

Diciembre cierra el año con otro fin de semana XL

El último mes del año también traerá una pausa extendida. Del sábado 5 al martes 8 de diciembre de 2026, los argentinos podrán disfrutar del tercer fin de semana largo de cuatro días.

La composición será:

Sábado 5 y domingo 6 de diciembre : descanso habitual.

Lunes 7 de diciembre : declarado día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Este descanso llega en un momento estratégico, muy cerca de las fiestas de fin de año, y suele aprovecharse para anticipar reuniones familiares, escapadas previas a Navidad o el inicio temprano de las vacaciones estivales.

Los siete fines de semana largos de tres días en 2026

Además de los tres fines de semana XL, el calendario contempla siete fines de semana largos de tres días, distribuidos a lo largo del año gracias a feriados inamovibles que caen lunes o viernes y a feriados trasladables.

Mayo: doble oportunidad de descanso

Del 1 al 3 de mayo : tres días de descanso por el Día del Trabajador (viernes 1).

Del 23 al 25 de mayo: tres días por el Día de la Revolución de Mayo (lunes 25).

Mayo se consolida así como uno de los meses más atractivos para planificar escapadas cortas, con dos oportunidades casi consecutivas.

Junio: homenaje a los próceres

Del 13 al 15 de junio: descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado al lunes 15).

A esto se suma el sábado 20 de junio, fecha inamovible por el Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, aunque en este caso no genera fin de semana largo adicional.

Agosto: San Martín y otro fin de semana extendido

Del 15 al 17 de agosto: descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (lunes 17).

Este fin de semana suele coincidir con temperaturas invernales en gran parte del país, lo que impulsa el turismo en destinos de nieve y montaña.

Octubre: Diversidad Cultural

Del 10 al 12 de octubre: descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12).

Octubre marca el inicio de la temporada alta de primavera, con clima favorable para viajes al aire libre.

Noviembre: Soberanía Nacional trasladada

Del 21 al 23 de noviembre: descanso por el Día de la Soberanía Nacional, cuyo feriado se traslada al lunes 23.

Este fin de semana largo suele anticipar el movimiento previo al verano y permite planificar escapadas cortas antes de diciembre.

Diciembre: Navidad extendida

Del 25 al 27 de diciembre: descanso por Navidad (viernes 25).

El último fin de semana largo del año permitirá cerrar 2026 con una pausa festiva en familia.

Calendario completo de feriados 2026, mes por mes

A continuación, el detalle oficial mes por mes:

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Impacto en el turismo y la economía

El calendario 2026 presenta una distribución estratégica que favorece la previsibilidad en la planificación turística. Los fines de semana XL permiten escapadas más largas sin necesidad de solicitar días adicionales de licencia laboral, mientras que los fines de semana de tres días sostienen el movimiento económico de manera constante.

Especialistas del sector destacan que la anticipación en la confirmación de los días no laborables permite a las empresas turísticas lanzar promociones con mayor margen de tiempo, favoreciendo el consumo interno y el desarrollo regional.

Un año con múltiples oportunidades de descanso

En total, 2026 ofrecerá:

3 fines de semana de cuatro días.

7 fines de semana de tres días.

Diversos feriados distribuidos estratégicamente a lo largo del año.

Con este panorama, la planificación anticipada se vuelve fundamental para aprovechar tarifas promocionales, organizar viajes familiares y coordinar agendas laborales.

El calendario ya está sobre la mesa. Ahora, la decisión queda en manos de cada familia: elegir destino, reservar con tiempo y transformar cada feriado en una oportunidad de encuentro y descanso.