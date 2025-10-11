El momento más difícil de Sofía Pachano en su quinto mes de embarazo: "Ya lloré un montón"

"¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre desde el vientre? ¿Y tu padre está renunciando al vino acaso? No, a nada. Tu madre ahora no puede comer ni una facturita, ni uvas", le hizo saber en señal de pícara protesta.

Claro que la actriz dejó en claro que su último antojo no fueron las responsables de que le salieran altos los valores de azúcar en sangre. "Chicos, las uvas no fueron las culpables, ese fue un antojo nuevo, de las últimas 48 horas. Fue todo lo otro del mes, me clavé un montón de cosas. Estaba muy descocada", admitió sincera sobre todo lo que estuvo comiendo desde que supo que estaba embarazada e influyeron en el reciente diagnóstico.

Vale recordar que Sofía está en pareja con el actor, cantante y abogado argentino Santiago Ramundo desde hace cinco años, quienes comenzaron su relación en plena pandemia, y ahora se convertirán en padres durante las primeras semanas de 2026.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Cuál fue el tremendo antojo de Sofía Pachano que su novio no le dejó cumplir en pleno embarazo

A comienzos de agosto, apenas unas semanas después de anunciar que espera su primer hijo junto a Santiago Ramundo, Sofía Pachano empezó a mostrar desde sus redes sociales distintos momentos de su embarazo a sus más de 800 mil seguidores.

La actriz y conductora ya había contado que estaba realizando varias reformas en su casa para recibir al bebé que nacerá durante el verano. Pero esta vez, sorprendió al publicar un video que retrata de manera divertida uno de sus primeros antojos, situación que desató risas entre sus seguidores y una tierna complicidad con su pareja.

En las imágenes se la ve recostada en el sillón junto a Ramundo, conversando relajadamente sobre la cena. En medio de la charla, Sofía lanzó una pregunta inesperada: “¿Qué vas a hacer de comer?” A lo que él respondió sin dudar: pollo con ensalada. Fue entonces cuando ella, entre risas y un grito repentino, confesó que tenía ganas de otra cosa muy distinta.

Fiel a su espontaneidad, Sofía le pidió con picardía: “¿Me podés hacer un panchito?”, aunque enseguida agregó entre dudas: “No sé si puedo comerlo”, consciente de que no es una comida muy recomendable durante el embarazo.

La reacción de Ramundo no se hizo esperar y fue contundente: “No podés comer panchito. No podés comer hamburguesa, ¿y vas a poder comer panchito?”, le respondió entre risas, intentando hacerla entrar en razón mientras ella no podía contener las carcajadas.

Lejos de molestarse, Pachano se tomó el episodio con humor y decidió compartirlo con sus seguidores. Según contó, había grabado la escena porque ya imaginaba cómo iba a reaccionar su pareja. El resultado fue un video que rápidamente se volvió viral y que muestra el costado más genuino y divertido de la futura mamá, disfrutando cada instante de esta nueva etapa junto a Ramundo.