Este nuevo desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: (30 × 20 ×50 ) ÷ (10 × 20 × 30).
El siguiente desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS.
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (30 × 20 ×50 ) ÷ (10 × 20 × 30)
Este nuevo desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: (30 × 20 ×50 ) ÷ (10 × 20 × 30).
Para alcanzar el resultado correcto se debe respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo del ejercicio es resolverlo en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ya!
En una división, el numerador es el número que se encuentra arriba o al inicio (en este caso, 30 × 20 × 50), y el denominador es el número que se encuentra abajo o al final (10 × 20 × 30).
Siguiendo la jerarquía de operaciones:
Multiplicación dentro de los paréntesis:
Numerador: 30 × 20 × 50 = 30.000
Denominador: 10 × 20 × 30 = 6.000
División del numerador por el denominador:
30.000 ÷ 6.000 =