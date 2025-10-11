En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (30 × 20 ×50 ) ÷ (10 × 20 × 30)

El siguiente desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS.

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (30 × 20 ×50 ) ÷ (10 × 20 × 30)

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (30 × 20 ×50 ) ÷ (10 × 20 × 30)

Este nuevo desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: (30 × 20 ×50 ) ÷ (10 × 20 × 30).

Leé también Desafío matemático para resolver en 12 segundos: 20 × 20 × 20 × 5 ÷ 10 - (208 - 170)
Desafío matemático para resolver en 12 segundos: 20 × 20 × 20 × 5 ÷ 10 - (208 - 170).

Para alcanzar el resultado correcto se debe respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo del ejercicio es resolverlo en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ya!

Resolución del desafío matemático (30 × 20 × 50) ÷ (10 × 20 × 30)

desafio matematico

En una división, el numerador es el número que se encuentra arriba o al inicio (en este caso, 30 × 20 × 50), y el denominador es el número que se encuentra abajo o al final (10 × 20 × 30).

Siguiendo la jerarquía de operaciones:

  • Multiplicación dentro de los paréntesis:

    • Numerador: 30 × 20 × 50 = 30.000

    • Denominador: 10 × 20 × 30 = 6.000

  • División del numerador por el denominador:

30.000 ÷ 6.000 =

desafio-matematico

Resultado final: 5

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 8 × 8 × 8 + 8 ÷ 8 - (7 × 7 - 9)
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 7 × 7 × 7 + 7 + (80 - 5² + 50)
Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: (100 ÷ 4 × 5 × 2) + (5² + 132 - 150)

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar