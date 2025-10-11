Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (30 × 20 ×50 ) ÷ (10 × 20 × 30)

Resolución del desafío matemático (30 × 20 × 50) ÷ (10 × 20 × 30)

En una división, el numerador es el número que se encuentra arriba o al inicio (en este caso, 30 × 20 × 50), y el denominador es el número que se encuentra abajo o al final (10 × 20 × 30).