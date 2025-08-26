Mini primavera en pleno invierno: hasta cuándo sigue el calorcito y qué día vuelve la lluvia

clima martes

El SMN informó que, hasta el viernes, no hay alertas vigentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, confirmando la estabilidad meteorológica. Sin embargo, algunas provincias del sur permanecerán bajo alertas amarillas. Este martes rigen alertas por viento y lluvias en el oeste de Santa Cruz, mientras que para el miércoles se mantiene la alerta amarilla por lluvias en la zona cordillerana santacruceña y por fuertes vientos en Tierra del Fuego.

El pronóstico comienza a cambiar hacia el fin de semana. El sábado se esperan lluvias aisladas, con cielo nublado y probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 70% a lo largo del día. Las temperaturas estarán entre 15°C y 20°C.

El domingo, la situación será similar, con lluvias aisladas durante toda la jornada y registros térmicos de 14°C a 17°C. De esta manera, agosto cerrará con un retorno a la inestabilidad, aunque aún se desconoce si se cumpliría el popular pronóstico de la “tormenta de Santa Rosa”, que suele registrarse entre fines de agosto y los primeros días de septiembre.

clima miercole

El SMN recordó que, ante la posibilidad de tormentas o precipitaciones intensas, es fundamental tomar precauciones: estar atentos ante la eventual caída de granizo, evitar actividades al aire libre, no dejar objetos que puedan obstruir desagües y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad. También aconsejaron tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y celular cargado.