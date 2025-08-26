En vivo Radio La Red
Actualidad
Pronóstico del tiempo
Servicio Meteorológico Nacional
Pronóstico del tiempo

Mini primavera en pleno invierno: hasta cuándo sigue el calorcito y qué día vuelve la lluvia

La última semana de agosto presentará mínimas superiores a los 10 grados y jornadas soleadas.

 Semana primaveral en pleno invierno: hasta cuándo sigue el calorcito (Foto: archivo)

 

Después de semanas marcadas por el frío y los días grises, el sol volvió a instalarse en el cielo porteño y el termómetro comenzó a dar señales de alivio. Las temperaturas subieron, las mínimas superaron los diez grados y caminar por la calle sin abrigo dejó de ser un desafío. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el buen tiempo se sostendrá varios días, aunque se espera un cambio hacia el fin de semana.

Leé también Tormentas con granizo y clima helado en el AMBA: alerta del SMN para este domingo
Tormentas con granizo y clima helado en el AMBA: la alerta del SMN para este domingo. (Foto: archivo)

El organismo explicó que la situación responde a un cambio en la circulación atmosférica que, si bien comenzó a notarse en los últimos días, se consolidará a partir del 1° de septiembre. Hasta entonces, los registros térmicos y el cielo mayormente despejado generan condiciones agradables en el final del invierno porteño y del conurbano bonaerense.

clima extendio

Pronóstico del tiempo: hasta cuándo seguirá el calorcito

Durante la semana, las temperaturas se mantendrán estables.

  • El martes se esperan mínimas de 8°C y máximas de 21°C, con cielo despejado durante toda la jornada.
  • El miércoles, la mínima subirá a 12°C y la máxima alcanzará los 22°C, con sol por la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde, sin probabilidades de precipitaciones.
  • El jueves será parcialmente nublado, con temperaturas entre 13°C y 22°C, mientras que el viernes se anticipa nubosidad variable y registros térmicos de entre 13°C y 21°C.
clima martes

El SMN informó que, hasta el viernes, no hay alertas vigentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, confirmando la estabilidad meteorológica. Sin embargo, algunas provincias del sur permanecerán bajo alertas amarillas. Este martes rigen alertas por viento y lluvias en el oeste de Santa Cruz, mientras que para el miércoles se mantiene la alerta amarilla por lluvias en la zona cordillerana santacruceña y por fuertes vientos en Tierra del Fuego.

El pronóstico comienza a cambiar hacia el fin de semana. El sábado se esperan lluvias aisladas, con cielo nublado y probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 70% a lo largo del día. Las temperaturas estarán entre 15°C y 20°C.

El domingo, la situación será similar, con lluvias aisladas durante toda la jornada y registros térmicos de 14°C a 17°C. De esta manera, agosto cerrará con un retorno a la inestabilidad, aunque aún se desconoce si se cumpliría el popular pronóstico de la “tormenta de Santa Rosa”, que suele registrarse entre fines de agosto y los primeros días de septiembre.

clima miercole

El SMN recordó que, ante la posibilidad de tormentas o precipitaciones intensas, es fundamental tomar precauciones: estar atentos ante la eventual caída de granizo, evitar actividades al aire libre, no dejar objetos que puedan obstruir desagües y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad. También aconsejaron tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y celular cargado.

