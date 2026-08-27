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La denuncia de una mujer que terminó con su ex pareja detenido y cuatro chicos bajo resguardo por un insólito motivo

La investigación comenzó a partir de un audio de WhatsApp y derivó en un allanamiento, el resguardo de los cuatro hermanos y el secuestro de tres teléfonos celulares.

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Dijo que su ex quería entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto. (Foto: Policía)

Dijo que su ex quería entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto. (Foto: Policía)

Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones después de que su expareja lo denunciara por presuntamente intentar entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto. La investigación comenzó a partir de un audio de WhatsApp y derivó en un allanamiento, el resguardo de los cuatro hermanos y el secuestro de tres teléfonos celulares.

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El caso salió a la luz cuando una mujer de 27 años se presentó en la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle y realizó una grave denuncia contra su expareja, padre de sus cuatro hijos. Según relató ante las autoridades, había recibido una grabación en la que reconoció la voz del hombre.

En ese audio, siempre de acuerdo con la denuncia, el acusado habría manifestado su intención de entregar a dos de los chicos a cambio de recibir un vehículo. Ante la gravedad de la acusación, tomó intervención el Juzgado de Instrucción N°2 de Oberá, que ordenó una serie de medidas urgentes para proteger a los menores, preservar las posibles pruebas y localizar al sospechoso.

El operativo se realizó cerca de las 23 del miércoles 26 de agosto, cuando efectivos de la Unidad Regional XI de la Policía de Misiones allanaron una vivienda del barrio Municipal. Allí fue detenido el sospechoso, identificado como Ramón V., de 38 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Según trascendió, el hombre tenía antecedentes relacionados con robos y que era conocido en el ambiente delictivo como “ratero”. También señalaron que registraba antecedentes vinculados a causas por narcomenudeo.

el resguardo de los cuatro hermanos y el secuestro de tres teléfonos celulares. (Foto: NA)

el resguardo de los cuatro hermanos y el secuestro de tres teléfonos celulares. (Foto: NA)

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, personal de Cibercrimen de la Unidad Regional XI secuestró tres teléfonos celulares vinculados al acusado, la denunciante y una tercera persona cuya posible participación en los hechos todavía se encuentra bajo investigación.

Los dispositivos quedaron bajo cadena de custodia y serán sometidos a pericias. Los investigadores intentarán determinar cómo se produjo el presunto ofrecimiento de los menores, a quién estaba dirigido y si existieron otras personas involucradas.

Los cuatro hermanos quedaron bajo resguardo

Mientras avanza la causa, los cuatro hijos de la expareja, de 11, 9 y 5 años y un año y ocho meses, quedaron provisoriamente al cuidado de una tía paterna. Además, una psicopedagoga y una asistente social intervinieron para brindarles asistencia y acompañamiento.

Según consta en la investigación, los chicos estaban bajo el cuidado de su padre desde hacía un tiempo, después de que la madre atravesara una situación personal que requirió su internación.

De acuerdo con fuentes del caso, después de aquel episodio el hombre le habría asegurado a su expareja que existía una supuesta “orden del juez” que establecía que los menores debían permanecer bajo su cuidado. Sin embargo, los investigadores no encontraron hasta el momento documentación ni una resolución judicial que respaldara esa versión.

Durante el operativo, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares. (Foto: Policía)

Durante el operativo, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares. (Foto: Policía)

Qué investiga la Justicia sobre el caso que conmocionó a Misiones

La causa fue encuadrada bajo la calificación de “supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución”. Una de las pruebas centrales será el contenido de los teléfonos secuestrados y, particularmente, el audio de WhatsApp que dio origen a la denuncia.

Las pericias buscarán establecer el contexto de la grabación, determinar si efectivamente existió un ofrecimiento para entregar a los menores a cambio de un vehículo e identificar a cualquier otra persona que pudiera haber participado.

El acusado permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades penales.

En pocas palabras

  • Denuncia insólita: Investigan a un hombre por intentar entregar a sus hijos a cambio de un auto en Misiones.
  • Pruebas y medidas: La causa se inició por un audio de WhatsApp; allanaron una vivienda y secuestraron celulares.
  • Resguardo familiar: Los cuatro hermanos quedaron provisoriamente al cuidado de una tía paterna tras la detención del padre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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