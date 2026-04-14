La hija de Barby Silenzi y Francisco Delgado tuvo un accidente y generó alarma: qué le pasó

Luego, precisó cómo fue el momento del accidente: “Se quebró, tiene una mínima fractura en el dedo. Fue el sábado durante un partido de hockey donde recibió un bochazo”.

El golpe generó un fuerte dolor inmediato. “Se puso a llorar pobrecita y se le hinchó mucho el dedo. Fue en la mano derecha, por lo que no puede escribir”, agregó.

A pesar del susto, Silenzi destacó la actitud de la nena, que continúa con su rutina habitual. “Está yendo al colegio igual, porque no va a faltar tantos días, pero va a escuchar y a estar presente”, contó.

Por último, adelantó que el seguimiento médico será clave en los próximos días: “El miércoles tenemos que volver al médico, así que les voy a ir contando las novedades”, cerró.

La hija de Barby Silenzi tuvo un accidente 1

La hija de Barby Silenzi tuvo un accidente 2

Cuál fue la foto del Polaco que desató rumores de infidelidad

En pleno verano, mientras disfrutaba de unos días de descanso en Miami, El Polaco quedó envuelto en una inesperada polémica que rápidamente escaló en redes sociales.

Todo se originó a partir de una foto que el cantante compartió desde el baño del lugar donde se hospedaba. En la imagen, se lo veía posando frente al espejo, en una escena que parecía completamente normal… hasta que sus seguidores detectaron un detalle que no pasó desapercibido.

Al mirar con atención, varios usuarios advirtieron que desde la bañadera sobresalía el pie de una mujer, lo que desató una ola de especulaciones. La identidad de esa persona nunca fue confirmada y eso alimentó aún más las dudas. La gran incógnita que se instaló fue inmediata: ¿esa mujer era Barby Silenzi o alguien más?

Como si fuera poco, horas más tarde el artista publicó una historia viajando solo en avión con la frase “A casa”, lo que muchos interpretaron como un indicio de que la bailarina no lo había acompañado en ese tramo.

El episodio llamó especialmente la atención porque, por esos días, la pareja venía de mostrarse muy unida en redes durante unas vacaciones familiares en Disney junto a su hija Abril, donde habían compartido postales de amor y complicidad.

Con una relación marcada por idas y vueltas a lo largo de los años, El Polaco y Barby Silenzi volvieron a quedar en el centro de la escena mediática por este episodio que, aunque ocurrió en verano, todavía sigue dando que hablar.