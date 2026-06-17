En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Fútbol
Murió
SANTIAGO DEL ESTERO

Conmoción en un partido de fútbol: un joven de 15 años murió tras recibir un pelotazo en el pecho

La víctima formaba parte de las inferiores del Club Atlético Sarmiento de La Banda, se descompensó en el campo y llegó sin vida al hospital.

Banner Seguinos en google DESK
Un futbolista de 15 años murió tras recibir un pelotazo en el pecho. (Foto: redes sociales)

Un futbolista de 15 años murió tras recibir un pelotazo en el pecho. (Foto: redes sociales)

La muerte de un adolescente de 15 años causó una profunda conmoción en Santiago del Estero. Valentín Donofrio, jugador de las divisiones inferiores del Club Atlético Sarmiento de La Banda, falleció luego de recibir un pelotazo en el pecho mientras disputaba un partido informal con amigos en un campo de juego del barrio Primero de Mayo Ampliación.

Leé también Qué pasó con la adolescente que desapareció en Córdoba: dónde estuvo y cómo la encontraron
La búsqueda movilizó a policías, bomberos y equipos especiales hasta que una pista permitió dar con su paradero. (Foto: archivo).

El trágico episodio ocurrió durante la tarde del martes y generó una fuerte repercusión en la comunidad deportiva local, donde el joven era muy querido por compañeros, entrenadores y vecinos. De acuerdo con la información difundida por medios locales, Valentín participaba de un encuentro recreativo cuando recibió un fuerte impacto de pelota en la zona del pecho.

Tras el golpe, el adolescente se descompensó de manera inmediata y cayó al suelo ante la desesperación de quienes estaban presentes.

Los amigos intentaron asistirlo y posteriormente fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. Sin embargo, las primeras versiones indican que ingresó al hospital sin signos vitales y los médicos no pudieron revertir la situación.

Las autoridades judiciales ordenaron la realización de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.

image-1530
Se descompensó en el campo y llegó sin vida al hospital. (Foto: Santiago del Estero)

Se descompensó en el campo y llegó sin vida al hospital. (Foto: Santiago del Estero)

Valentín Donofrio integraba la octava división del Club Atlético Sarmiento de La Banda, una de las instituciones más reconocidas de la ciudad. Tras conocerse la noticia, la entidad expresó públicamente su pesar mediante un comunicado difundido en redes sociales.

"El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", señalaron desde la institución.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía del adolescente vistiendo la camiseta del club y sosteniendo un trofeo obtenido durante su etapa formativa.

Los emotivos mensajes para despedir al adolescente

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales por parte de familiares, amigos, compañeros y personas vinculadas al fútbol local.

"De no creer. Descansá en paz, Oreja. Mi más sentido pésame a toda la familia", escribió uno de sus allegados. Otro amigo expresó: "Descansá en paz, Orejita. Mucha fuerza para toda la familia en este momento tan difícil".

Uno de los homenajes más conmovedores fue publicado por Luis "Pájaro" Quiñones, quien fue entrenador de Valentín durante sus primeros años en la escuelita de fútbol. "Hoy me toca escribir unas palabras que ningún profesor quisiera escribir. Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento de Valentín Donofrio, quien formó parte de nuestra escuelita y actualmente integraba las divisiones inferiores de Sarmiento", expresó.

FEW3D3Z3DJHNZG6DBJNMKOGDTM

En su mensaje destacó además que detrás de cada jugador existen sueños, esfuerzos y familias que acompañan cada paso de su crecimiento deportivo. "Descansá en paz, Valentín. Tu recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes tuvieron la dicha de conocerte", concluyó.

La Justicia investiga las causas de la muerte

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Banda-Robles, que trabaja junto con efectivos policiales para reconstruir lo ocurrido.

Por el momento, los investigadores esperan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si el fallecimiento estuvo directamente relacionado con el impacto recibido durante el partido o si existió alguna condición médica previa que haya influido en el desenlace.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fútbol Murió joven Santiago del Estero
Notas relacionadas
Las contradicciones de un adolescente que llevaron a encontrar a la joven desaparecida en Colonia Caroya
Tragedia en el fútbol: adolescente de 14 años recibió un pelotazo y murió
Llega a Netflix el videojuego del Mundial 2026 y es el lanzamiento más esperado del año

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar