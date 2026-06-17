Conmoción en un partido de fútbol: un joven de 15 años murió tras recibir un pelotazo en el pecho

Las autoridades judiciales ordenaron la realización de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.

image-1530 Se descompensó en el campo y llegó sin vida al hospital. (Foto: Santiago del Estero)

Valentín Donofrio integraba la octava división del Club Atlético Sarmiento de La Banda, una de las instituciones más reconocidas de la ciudad. Tras conocerse la noticia, la entidad expresó públicamente su pesar mediante un comunicado difundido en redes sociales.

"El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", señalaron desde la institución.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía del adolescente vistiendo la camiseta del club y sosteniendo un trofeo obtenido durante su etapa formativa.

Los emotivos mensajes para despedir al adolescente

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales por parte de familiares, amigos, compañeros y personas vinculadas al fútbol local.

"De no creer. Descansá en paz, Oreja. Mi más sentido pésame a toda la familia", escribió uno de sus allegados. Otro amigo expresó: "Descansá en paz, Orejita. Mucha fuerza para toda la familia en este momento tan difícil".

Uno de los homenajes más conmovedores fue publicado por Luis "Pájaro" Quiñones, quien fue entrenador de Valentín durante sus primeros años en la escuelita de fútbol. "Hoy me toca escribir unas palabras que ningún profesor quisiera escribir. Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento de Valentín Donofrio, quien formó parte de nuestra escuelita y actualmente integraba las divisiones inferiores de Sarmiento", expresó.

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En su mensaje destacó además que detrás de cada jugador existen sueños, esfuerzos y familias que acompañan cada paso de su crecimiento deportivo. "Descansá en paz, Valentín. Tu recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes tuvieron la dicha de conocerte", concluyó.

La Justicia investiga las causas de la muerte

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Banda-Robles, que trabaja junto con efectivos policiales para reconstruir lo ocurrido.

Por el momento, los investigadores esperan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si el fallecimiento estuvo directamente relacionado con el impacto recibido durante el partido o si existió alguna condición médica previa que haya influido en el desenlace.