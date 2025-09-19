Daniela Celis, abatida al hablar de sus hijas mientras Thiago Medina lucha por su vida: "Intento hacer..."

"Dejé de trabajar. Paré mi vida para poder estar todo el tiempo, para que no sientan mi ausencia. Me voy dos horas por día a recibir el parte y después me vuelvo a mi casa. Es difícil, pero estoy", concluyó la influencer.

Cuánto tiempo estuvieron en pareja Thiago Medina y Daniela Celis

Daniela Celis y Thiago Medina comenzaron su relación en 2022, durante su participación en la edición de Gran Hermano de ese año. Su vínculo se consolidó rápidamente y, tras la finalización del programa, decidieron mudarse juntos.

En enero de 2024, recibieron a sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Más de un año después, en mayo de 2025, anunciaron su separación, simplemente porque ambos querían disponer de más tiempo para desarrollar sus proyectos personales, según mencionaron. A pesar de ello, mantuvieron una relación cordial, centrada en el bienestar de sus hijas.

Esa cordialidad, sin embargo, comenzó a resquebrajarse cuando él empezó a ser vinculado con distintas personalidades de los medios y de internet. Aparentemente la relación entre ellos nunca se había acabado del todo. Pero la más reciente y polémica, por la repercusión que generó en programas de televisión, redes sociales y plataformas de streaming, fue Katia La Tana Fenocchio.