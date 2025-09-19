A24.com

Complejo momento

Daniela Celis, abatida al hablar de sus hijas mientras Thiago Medina lucha por su vida: "Intento hacer..."

Daniela Celis reveló cómo atraviesa esta difícil etapa como madre de Laia y Aimé, mientras Thiago Medina lucha por su vida, y admitió que por momentos la situación la desborda.

19 sept 2025, 17:57
Daniela Celis habló tras la operación de tórax a la que fue sometido Thiago Medina y contó cómo enfrenta esta difícil situación junto a sus hijas, Laia y Aimé, de apenas dos años.

Un padre siempre debe estar preparado para sus pequeños, incluso cuando el mundo se desmorona. Tras el accidente, Daniela tuvo que dejar de lado su trabajo para dividirse entre el cuidado de su expareja y la atención de sus hijas, que la necesitan más fuerte que nunca.

Daniela confesó la enorme carga emocional que significa sostenerse para sus hijas en estos momentos difíciles: “Es un laburazo estar fuerte para ellas cuando estás hecha pelota por dentro. Entiendo que tengo mucha contención familiar y de amigos, padrinos, madrinas, con toda mi familia unida, y me está ayudando un montón para estar las tres contenidas, para no quebrarme adelante de ellas".

“Tengo muy presente hablarles del papá para que no se olviden de que está él, que, por más que no las vea, las extraña, les manda besos y abrazos. Para mí es importante para el día a día. Sé que son muy chiquititas, pero entienden todo. Thiago es un papá muy presente. Intento hacer lo mejor que me sale y que puedo para ellas y que el día de mañana no se traumático", destacó también la importancia de mantener presente la figura de Thiago, a pesar de su ausencia física.

"Dejé de trabajar. Paré mi vida para poder estar todo el tiempo, para que no sientan mi ausencia. Me voy dos horas por día a recibir el parte y después me vuelvo a mi casa. Es difícil, pero estoy", concluyó la influencer.

Cuánto tiempo estuvieron en pareja Thiago Medina y Daniela Celis

Daniela Celis y Thiago Medina comenzaron su relación en 2022, durante su participación en la edición de Gran Hermano de ese año. Su vínculo se consolidó rápidamente y, tras la finalización del programa, decidieron mudarse juntos.

En enero de 2024, recibieron a sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Más de un año después, en mayo de 2025, anunciaron su separación, simplemente porque ambos querían disponer de más tiempo para desarrollar sus proyectos personales, según mencionaron. A pesar de ello, mantuvieron una relación cordial, centrada en el bienestar de sus hijas.

Esa cordialidad, sin embargo, comenzó a resquebrajarse cuando él empezó a ser vinculado con distintas personalidades de los medios y de internet. Aparentemente la relación entre ellos nunca se había acabado del todo. Pero la más reciente y polémica, por la repercusión que generó en programas de televisión, redes sociales y plataformas de streaming, fue Katia La Tana Fenocchio.

