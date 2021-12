Coronavirus en Argentina: ¿cuáles son los nuevos brotes que generan preocupación en las provincias?

Los pacientes internados en unidades de terapia intensiva subieron a 880, con un 34,4% de ocupación de camas UTI en Nación y 36,2% en AMBA, en ambos casos para todas las patologías del sector público y privado.

covid cordoba.jpeg

Ómicron en Córdoba, a más de 15 días del "caso cero"

Tras pasar 17 días de la detección del primer caso de la variante Ómicron en Córdoba, el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, detalló cómo fue el desarrollo de la cepa en la provincia. “Cumplimos ya dos semanas de iniciados los brotes, que se constataron el 10 de diciembre. Tenemos un panorama de un período de incubación completo de la patología”, compartió en diálogo con Radio Universidad.

En pocos días, Córdoba se convirtió en el foco principal de coronavirus en el país. Fue la primera provincia en reconocer la circulación comunitaria de la variante Ómicron del SARS-CoV-2 e incluso lideró el viernes pasado los reportes diarios de casos confirmados, por encima de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Además, fue la primera que admitió un brote de contagios de coronavirus tras el evento de Jesús María y Colonia Caroya por un viajero de Dubái, y luego confirmó un segundo, mucho mayor, originado en fiestas de egresados, que se originaron por una viajera de Estados Unidos.

“El período de incubación de Ómicron es de dos días, a diferencia de otras variantes de preocupación (VOC) tales como Delta o Gamma, cuya incubación es de cinco días. Por eso tiene una transmisibilidad tan elevada, porque día a día se va positivizando gente, incluso antes que se manifieste la sintomatología”, expresó Cardozo, titular de la cartera sanitaria en Córdoba.

El Ministerio de Salud de Córdoba estima ahora que por cada caso positivo de Ómicron en un evento multiplicador hay al menos 10 contactos estrechos. “En un evento de 15 mil personas, provoca 150 mil contactos estrechos. Se complica el seguimiento y aislamiento de todos los contactos”.

El brote de coronavirus en Salta

Desde la plaza principal de Salta, el periodista Nahuel Guzmán reportró para El Noti de la Tarde, en A24, la situación epidemiológica de esa provincia y la preocupación que tiene en vilo a la jurisdicción.

"Los días que estamos viviendo hasta hoy encendieron las alarmas, venimos días donde se superan los 200 casos diarios. Se confirmó a su vez que hay 5 casos sospechosos de la variante Ómicron en Salta", explicó el cronista.

A su vez, puntualizó que hay 723 contagios registrados con Delta y que el Comité Operativo de Emergencia (COE) analiza qué medidas tomar en consecuencia con los brotes detectados en esta provincia.

Embed

Preocupación por dos colectivos que arribaron a Tucumán con casos positivos

El ministerio de Salud tucumano detectó dos ómnibus con 57 pasajeros y que más de la mitad dio positivo de coronavirus. Uno de ellos fue dejando personas en diferentes localidades tucumanas. “Las estamos buscando”, afirmó Luis Medina Ruiz, titular de la cartera sanitaria provincial.

Este lunes, se confirmó que fueron detectados más de 37 casos positivos en dos colectivos que arribaron a la provincia desde otros distritos del país.

“Aumentamos los refuerzos en la terminal de ómnibus, el aeropuerto y algunos límites de frontera con Santiago del Estero, por las personas que vienen desde Córdoba. Son acciones que decidimos tomar porque hay una inminencia de ingreso a la provincia en la variante Ómicron y ayer pudimos detectar justamente más de 50 chicos que venían en dos colectivos distintos, positivos. Es muy probable que se trate de la variante Ómicron ”, vaticinó el funcionario.

Respecto al primer colectivo que llegó a la terminal, comentó que de las 57 personas que viajaban, 37 dieron positivas. Se trata de jóvenes, algunos asintomáticos, confirmó. “El segundo colectivo no llegó directamente a la terminal sino que fue dejando personas en otras localidades; a ellas las estamos buscando y contactándonos con la gente de Salud para que hagamos la vigilancia. Tenemos que tener presente que un colectivo que viene con chicos positivos, seguramente con el tiempo, todos serán positivos, se trate o no de la variante Ómicron que no está confirmada. Pero incluso tratándose de la variante Delta, es muy contagiosa”, remarcó el funcionario, según lo reproducido por el portal El Tucumano.