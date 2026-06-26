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Corte y caos de tránsito en el Puente Pueyrredón a 24 años del crimen de Kosteki y Santillán

La movilización por un nuevo aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán interrumpió la circulación en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Miles de automovilistas quedaron atrapados.

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Corte y caos de tránsito en el Puente Pueyrredón a 24 años del crimen de Kosteki y Santillán. (Foto: A24)

Corte y caos de tránsito en el Puente Pueyrredón a 24 años del crimen de Kosteki y Santillán. (Foto: A24)

Una movilización de organizaciones sociales generó un fuerte caos vehicular este viernes al mediodía con el corte del Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos entre Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires. La protesta provocó largas filas de vehículos, demoras y complicaciones para miles de automovilistas, muchos de los cuales quedaron atrapados en medio de la manifestación.

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Llegó la Infantería, pero no pudo actuar por una medida cautelar solicitada por el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, la cual prohibía a las fuerzas de seguridad reprimir o despejar el puente. Finalmente, la Policía de la Ciudad logró descongestionar el tránsito.

El corte comenzó cerca del mediodía, cuando columnas de manifestantes avanzaron sobre el puente en el marco de una movilización para recordar un nuevo aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos el 26 de junio de 2002 durante una protesta en ese mismo lugar.

Los manifestantes avanzaron sobre la calzada mientras todavía circulaban automóviles, lo que obligó a muchos conductores a detenerse en plena subida al puente. El tránsito quedó completamente congestionado tanto en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires como hacia Avellaneda.

La falta de circulación provocó importantes demoras también sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen y las calles de acceso a la zona.

El reclamo de los automovilistas

Entre los cientos de conductores afectados hubo escenas de tensión y desesperación. Una mujer explicó que intentaba llegar a buscar a su hijo a la escuela, mientras otro automovilista relató que llevaba varios minutos inmovilizado sin posibilidad de avanzar.

Los manifestantes permitieron en algunos momentos el paso de motocicletas y de determinados vehículos, aunque el avance del tránsito continuó siendo muy lento.

Una protesta por el aniversario de Kosteki y Santillán

La movilización fue convocada por organizaciones sociales y de izquierda para recordar los 23 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos durante una protesta en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Cada año, distintas agrupaciones realizan actos y marchas en el lugar para reclamar justicia y mantener vigente la memoria de ambos militantes.

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