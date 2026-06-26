Corte y caos de tránsito en el Puente Pueyrredón a 24 años del crimen de Kosteki y Santillán

La falta de circulación provocó importantes demoras también sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen y las calles de acceso a la zona.

El reclamo de los automovilistas

Entre los cientos de conductores afectados hubo escenas de tensión y desesperación. Una mujer explicó que intentaba llegar a buscar a su hijo a la escuela, mientras otro automovilista relató que llevaba varios minutos inmovilizado sin posibilidad de avanzar.

Los manifestantes permitieron en algunos momentos el paso de motocicletas y de determinados vehículos, aunque el avance del tránsito continuó siendo muy lento.

Una protesta por el aniversario de Kosteki y Santillán

La movilización fue convocada por organizaciones sociales y de izquierda para recordar los 23 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos durante una protesta en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Cada año, distintas agrupaciones realizan actos y marchas en el lugar para reclamar justicia y mantener vigente la memoria de ambos militantes.