El furioso cruce de Julia Mengolini con un cronista tras la denuncia a Nacho Levy

La sexóloga Cecilia Ce realizó un fuerte descargo en redes sociales contra su expareja, Nacho Levy, con acusaciones de presunta violencia de género. Julia Mengolini, quien tiene vínculo cercano con el acusado, se había referido al tema en Futurock y explicó que la radio todavía no se había pronunciado porque esperaban una posición de las propias mujeres de La Garganta Poderosa. "Detrás de Nacho Levy hay una organización social muy importante. Lo que estamos esperando es algún pronunciamiento, sobre todo, de las mujeres de la organización", había dicho.