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El furioso cruce de Julia Mengolini con un cronista tras la denuncia a Nacho Levy

Julia Mengolini tuvo un tenso ida y vuelta con el periodista Walter Leiva por su postura sobre la denuncia contra Nacho Levy.

26 jun 2026, 13:05
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El furioso cruce de Julia Mengolini con un cronista tras la denuncia a Nacho Levy

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El furioso cruce de Julia Mengolini con un cronista tras la denuncia a Nacho Levy

La sexóloga Cecilia Ce realizó un fuerte descargo en redes sociales contra su expareja, Nacho Levy, con acusaciones de presunta violencia de género. Julia Mengolini, quien tiene vínculo cercano con el acusado, se había referido al tema en Futurock y explicó que la radio todavía no se había pronunciado porque esperaban una posición de las propias mujeres de La Garganta Poderosa. "Detrás de Nacho Levy hay una organización social muy importante. Lo que estamos esperando es algún pronunciamiento, sobre todo, de las mujeres de la organización", había dicho.

Wally Leiva, cronista de Puro Show (El Trece), fue a buscarla para profundizar en el tema, pero el intercambio se convirtió en un cruce a los gritos. "Ustedes se toman todo a la ligera siempre. Vos viste un recorte de lo que yo dije, no viste todo flaco. No mientas. Pongo en duda tu palabra y la de todos tus colegas que son impresentables", le disparó Mengolini visiblemente indignada. Y agregó: "Nunca estuve a favor de las cancelaciones. Quieren hacer de mí algo que no soy. A vos las mujeres te importan tres caraj... me venís a encarar a mí sin permiso, me acusás de defender a Nacho y no hice eso".

El cronista intentó defenderse: "No podés decir que las mujeres no me importan porque no me conocés, vengo a preguntarte porque sos periodista y podés ir a buscar la información". Pero Mengolini no bajó la guardia y cerró sin filtro: "¿Por qué me venís a buscar a mí? Andá por él, flaco. La caída del machirulo gusta mucho más pero nadie se preocupa por las minas que sufren".

¿Qué dijo Julia Mengolini sobre la denuncia con Nacho Levy?

Julia Mengolini habló en Futurock sobre la denuncia pública que Cecilia Ce realizó contra su expareja Nacho Levy, periodista de La Garganta Poderosa, por presunta violencia de género. La conductora explicó por qué la emisora todavía no emitió un comunicado oficial y pidió tiempo: "Tengan un poco de paciencia, sabemos que hay mucha ansiedad por escuchar que acá haya algún pronunciamiento al respecto". Aclaró que no quieren precipitarse ni caer en "la incontinencia del streaming" de decir algo antes de haberlo pensado bien.

El foco de Mengolini estuvo puesto en La Garganta Poderosa como organización. "Detrás de Nacho Levy hay una organización social muy importante. Lo que estamos esperando es algún pronunciamiento, sobre todo, de las mujeres de La Garganta Poderosa", señaló. Y fue contundente respecto del lugar que ocupa el acusado en todo esto: "A nadie le importa ya el destino de Nacho Levy. Lo que importa ahora es la preservación de una organización social que tiene un trabajo impecable y muy valioso".

Uno de sus compañeros de programa cerró el tema con una promesa clara hacia la audiencia: "No lo vamos a encubrir. Si aparecen más testimonios de otras mujeres también lo vamos a contar". Por su parte, Cecilia Ce continuó recibiendo muestras de apoyo en redes y aprovechó para responder a quienes cuestionaban cómo una psicóloga podía haber atravesado un vínculo de maltrato, explicando que fue justamente su formación lo que le permitió salir y visibilizar ese tipo de dinámicas.

     

 

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