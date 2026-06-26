El furioso cruce de Julia Mengolini con un cronista tras la denuncia a Nacho Levy

El foco de Mengolini estuvo puesto en La Garganta Poderosa como organización. "Detrás de Nacho Levy hay una organización social muy importante. Lo que estamos esperando es algún pronunciamiento, sobre todo, de las mujeres de La Garganta Poderosa", señaló. Y fue contundente respecto del lugar que ocupa el acusado en todo esto: "A nadie le importa ya el destino de Nacho Levy. Lo que importa ahora es la preservación de una organización social que tiene un trabajo impecable y muy valioso".

Uno de sus compañeros de programa cerró el tema con una promesa clara hacia la audiencia: "No lo vamos a encubrir. Si aparecen más testimonios de otras mujeres también lo vamos a contar". Por su parte, Cecilia Ce continuó recibiendo muestras de apoyo en redes y aprovechó para responder a quienes cuestionaban cómo una psicóloga podía haber atravesado un vínculo de maltrato, explicando que fue justamente su formación lo que le permitió salir y visibilizar ese tipo de dinámicas.