Fuerzas Armadas con nuevo aumento y aguinaldo en junio: cuánto cobran la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea

Qué cambia con la actualización salarial para las Fuerzas Armadas

El haber mensual constituye el ingreso básico que recibe cada integrante de las fuerzas según su grado. A partir de ese monto se calculan diferentes conceptos adicionales que terminan conformando el salario final de cada efectivo.

Entre los componentes que influyen sobre el ingreso total aparecen suplementos específicos por función, bonificaciones vinculadas a destinos especiales, adicionales por ubicación geográfica y reconocimientos por antigüedad o especialización profesional.

Por ese motivo, aunque las cifras difundidas oficialmente representan el salario base, el monto definitivo que percibe cada militar puede variar considerablemente dependiendo de las características de su tarea y del lugar donde presta servicio.

La actualización anunciada por el Ejecutivo representa el último tramo del esquema de incrementos previsto para este período y establece nuevos pisos salariales para todas las jerarquías de las Fuerzas Armadas argentinas.

El aguinaldo de junio será clave para los ingresos militares

Además de los nuevos haberes, el personal militar cobrará durante junio el primer aguinaldo de 2026, uno de los ingresos extraordinarios más esperados del año.

El SAC se paga tradicionalmente antes de finalizar junio y corresponde al 50% de la remuneración mensual más alta obtenida durante el semestre. En este caso, el reciente incremento salarial tendrá incidencia directa sobre el cálculo del adicional.

Dentro de las fuerzas existe especial atención sobre este punto, ya que el aguinaldo suele representar un alivio económico importante en un contexto de inflación persistente y fuerte presión sobre el costo de vida.

Muchos efectivos utilizan ese ingreso extra para cancelar deudas, afrontar gastos familiares o realizar compras postergadas desde principios de año.

Cómo quedaron las escalas salariales de las Fuerzas Armadas

Con la actualización oficializada por el Gobierno nacional, las nuevas escalas salariales vigentes desde mayo y que se cobrarán en junio quedaron conformadas de la siguiente manera.

En la cúspide de la estructura salarial aparecen los cargos de Teniente General, Almirante y Brigadier General, cuyos haberes básicos alcanzan los 3.161.227 pesos.

Por debajo se ubican los rangos de General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor, con ingresos mensuales de 2.819.120 pesos.

A su vez, los Generales de Brigada, Contralmirantes y Brigadieres percibirán 2.568.496 pesos.

Los Coroneles, Capitanes de Navío y Comodoros tendrán un haber mensual de 2.249.776 pesos, mientras que los Tenientes Coroneles, Capitanes de Fragata y Vicecomodoros recibirán 1.956.072 pesos.

En el segmento de suboficiales superiores, el cargo de Suboficial Mayor quedó establecido en 1.580.610 pesos.

Por su parte, los Mayores y Capitanes de Corbeta cobrarán 1.541.059 pesos, mientras que los Suboficiales Principales percibirán 1.401.249 pesos.

En el caso de los Capitanes y Tenientes de Navío, el salario básico asciende a 1.276.302 pesos.

Los Sargentos Ayudantes, Suboficiales Primeros y Suboficiales Ayudantes recibirán 1.242.227 pesos, mientras que los Tenientes Primeros, Tenientes de Fragata y Primeros Tenientes tendrán haberes de 1.135.195 pesos.

Para los Sargentos Primeros, Suboficiales Segundos y Suboficiales Auxiliares, el nuevo piso salarial será de 1.092.677 pesos.

En tanto, los Tenientes y Tenientes de Corbeta percibirán 1.023.416 pesos, mientras que los Sargentos y Cabos Principales cobrarán 980.975 pesos.

Los Subtenientes, Guardiamarinas y Alféreces quedaron con ingresos básicos de 926.881 pesos.

Más abajo aparecen los Cabos Primeros con 880.369 pesos, seguidos por los Cabos y Cabos Segundos con 814.831 pesos.

En los escalones iniciales de la estructura militar, los Voluntarios de Primera y Marineros de Primera cobrarán 742.200 pesos, mientras que los Voluntarios de Segunda y Marineros de Segunda percibirán 686.838 pesos.

Diferencias entre los salarios básicos y el ingreso final

Aunque las cifras oficiales sirven como referencia para medir el ingreso de cada rango, dentro del ámbito militar remarcan que el salario final suele diferir ampliamente del haber básico.

Esto ocurre porque existen distintos conceptos complementarios que se suman al sueldo mensual y que dependen de múltiples factores.

Uno de los más importantes es el adicional por zona geográfica, especialmente para quienes prestan servicios en regiones alejadas, zonas de frontera o destinos considerados estratégicos.

También tienen incidencia los suplementos por funciones específicas, tareas operativas, formación técnica o especialidades vinculadas a áreas sensibles dentro de las fuerzas.

La antigüedad continúa siendo otro componente determinante, ya que muchos efectivos acumulan incrementos progresivos con el paso de los años.

Por ese motivo, dos integrantes con el mismo rango pueden terminar percibiendo ingresos considerablemente diferentes.

Cómo quedaron los salarios de la Policía de Establecimientos Navales

La actualización salarial oficial también alcanzó a la Policía de Establecimientos Navales, cuyos integrantes percibirán sus nuevos haberes junto al aguinaldo correspondiente durante junio.

Dentro de la estructura jerárquica, los Comisarios Inspectores pasarán a cobrar 974.487 pesos mensuales.

Los Comisarios recibirán 935.355 pesos, mientras que los Subcomisarios tendrán ingresos básicos de 870.011 pesos.

En el escalafón de oficiales, los Oficiales Principales percibirán 758.765 pesos y los Oficiales Inspectores cobrarán 690.264 pesos.

Por su parte, los Oficiales Subinspectores recibirán 577.305 pesos, mientras que los Oficiales Ayudantes tendrán salarios de 478.197 pesos.

Los Oficiales Subayudantes quedaron con haberes de 420.571 pesos.

En el área administrativa y subalterna, los Subescribientes cobrarán 686.712 pesos, mientras que los Sargentos Primeros recibirán 518.787 pesos.

Los Sargentos percibirán 497.137 pesos, mientras que los Cabos tendrán salarios básicos de 398.633 pesos.

Finalmente, los Agentes de Primera cobrarán 385.310 pesos y los Agentes de Segunda recibirán 379.074 pesos.

Expectativa dentro de las fuerzas por el impacto del aumento

La actualización salarial generó repercusiones dentro del ámbito militar y naval, especialmente porque llega en simultáneo con el pago del medio aguinaldo.

Si bien desde distintos sectores reconocen que el incremento mejora el ingreso nominal de los efectivos, también advierten que la inflación acumulada continúa erosionando el poder adquisitivo.

En los últimos años, los reclamos salariales dentro de las fuerzas se transformaron en un tema recurrente, particularmente entre los rangos más bajos y el personal subalterno.

Muchos efectivos sostienen que los aumentos suelen quedar rápidamente desactualizados frente a la suba constante de precios y remarcan que los gastos vinculados a vivienda, transporte y alimentación crecieron de manera sostenida.

Aun así, la liquidación de junio aparece como una de las más importantes del año debido a la combinación del incremento salarial con el aguinaldo.

El Gobierno busca mantener actualizadas las escalas

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la actualización de haberes forma parte del esquema de recomposición salarial que viene aplicándose sobre distintas áreas del Estado.

El objetivo oficial es mantener actualizadas las escalas y evitar que los salarios queden completamente rezagados frente a la evolución económica.

La resolución difundida en el Boletín Oficial también permite ordenar administrativamente las estructuras salariales de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, fijando referencias claras para cada rango.

Con este nuevo esquema, miles de efectivos de todo el país comenzarán junio con haberes actualizados y el adicional correspondiente al primer aguinaldo de 2026, un ingreso que tendrá fuerte incidencia en la economía cotidiana de muchas familias militares.