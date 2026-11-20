Las promociones en supermercados adheridos en la provincia de Buenos Aires pueden llegar al 20%, aunque los días de vigencia y condiciones dependen de cada cadena. En Mostaza, se aplica un 25% de descuento pagando con dinero en cuenta (tope $8.000 semanal) o un 30% con tarjetas vía NFC (tope $15.000 semanal), válido todos los jueves y viernes.

Aprovechá los descuentos en Banco Provincia

Durante el sábado 21 de noviembre, los usuarios pueden acceder a un 30% de descuento en veterinarias y pet shops, con un tope semanal de $8.000. La gastronomía en locales adheridos cuenta con un 25% de descuento, con un tope de $8.000 semanal. Las estaciones de servicio YPF Full también ofrecen un 25% en gastronomía con el mismo tope.

El domingo 22 de noviembre se mantienen los descuentos en gastronomía (25% con tope de $8.000) y YPF Full (25% con tope de $8.000). Las ferias y mercados bonaerenses, universidades y marcas destacadas continúan con sus beneficios del 40% (tope $6.000 semanal), 40% (tope $6.000 semanal) y 30% (tope $15.000 mensual), respectivamente. Adicionalmente, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI ofrecen hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, pagando mediante QR o con tarjetas físicas.