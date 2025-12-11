Con una experiencia inmersiva al aire libre, la Navidad llega a la Ciudad

Parque_Navidad_tres

La Navidad es un viaje directo a la infancia, ese momento del año donde la ilusión y la felicidad aparecen como un brillo conocido en los ojos tanto de los chicos como de los grandes. Por tal motivo, el Jardín Lumínico nace para vivir el presente y rescatar el arte de celebrar juntos, humanizando la fiesta, compartiendo rituales y tradiciones, y ofreciendo la magia navideña a cada familia que vive y visita la Ciudad.