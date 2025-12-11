En vivo Radio La Red
Actualidad
Navidad
Buenos Aires
Agenda cultural

Con una experiencia inmersiva al aire libre, la Navidad llega a la Ciudad

Entre el 18 y el 21 de diciembre, la Plaza Sicilia será sede de distintas actividades que invitan a toda la familia a celebrar un momento que siempre nos une.

La Navidad llega a la ciudad de Buenos Aires (Foto: Descubrir Buenos Aires).

Del jueves 18 al domingo 21 de diciembre, llega la Navidad a la Ciudad con una experiencia inmersiva al aire libre. Un espacio para toda la familia que nos invita a pensar en lo que verdaderamente importa y celebrar lo que nos une.

Leé también ¡Atención trabajadores! ¿Hay asueto el 24 y 31 de diciembre en Argentina?
Se acercan las fiestas y surgen dudas sobre si hay que trabajar en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.
Parque_Navidad_tres

La Navidad es un viaje directo a la infancia, ese momento del año donde la ilusión y la felicidad aparecen como un brillo conocido en los ojos tanto de los chicos como de los grandes. Por tal motivo, el Jardín Lumínico nace para vivir el presente y rescatar el arte de celebrar juntos, humanizando la fiesta, compartiendo rituales y tradiciones, y ofreciendo la magia navideña a cada familia que vive y visita la Ciudad.

Parque_Navidad_uno

Además, unimos la necesidad de compras para las fiestas con emprendedores y artesanos locales en el Mercado navideño que se convierte en vidriera para que den a conocer y comercialicen sus productos. Todo esto, como parte de una experiencia única que fusiona lo audiovisual con los elementos esenciales que hacen de estas fechas una temporada mágica, llena de esperanza y encuentro.

Para más información sobre el Paseo navideño en la Ciudad

Se habló de
Navidad Buenos Aires
