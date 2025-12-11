Con una experiencia inmersiva al aire libre, la Navidad llega a la Ciudad

Del jueves 18 al domingo 21 de diciembre, llega la Navidad a la Ciudad con una experiencia inmersiva al aire libre. Un espacio para toda la familia que nos invita a pensar en lo que verdaderamente importa y celebrar lo que nos une.
Entre el 18 y el 21 de diciembre, la Plaza Sicilia será sede de distintas actividades que invitan a toda la familia a celebrar un momento que siempre nos une.
La Navidad llega a la ciudad de Buenos Aires (Foto: Descubrir Buenos Aires).
Del jueves 18 al domingo 21 de diciembre, llega la Navidad a la Ciudad con una experiencia inmersiva al aire libre. Un espacio para toda la familia que nos invita a pensar en lo que verdaderamente importa y celebrar lo que nos une.
La Navidad es un viaje directo a la infancia, ese momento del año donde la ilusión y la felicidad aparecen como un brillo conocido en los ojos tanto de los chicos como de los grandes. Por tal motivo, el Jardín Lumínico nace para vivir el presente y rescatar el arte de celebrar juntos, humanizando la fiesta, compartiendo rituales y tradiciones, y ofreciendo la magia navideña a cada familia que vive y visita la Ciudad.
Además, unimos la necesidad de compras para las fiestas con emprendedores y artesanos locales en el Mercado navideño que se convierte en vidriera para que den a conocer y comercialicen sus productos. Todo esto, como parte de una experiencia única que fusiona lo audiovisual con los elementos esenciales que hacen de estas fechas una temporada mágica, llena de esperanza y encuentro.