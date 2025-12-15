Tarjeta Alimentar ANSES: los montos que se pagan en diciembre y cómo queda la AUH
ANSES confirmó montos para la Tarjeta Alimentar en diciembre de 2025. La AUH recibió una actualización por movilidad, lo que modifica el ingreso total que cobran las familias este beneficio.
Con las Fiestas cada vez más cerca y un diciembre marcado por gastos que se multiplican, ANSES confirmó una decisión que impacta de lleno en los hogares más vulnerables: la Tarjeta Alimentar seguirá sin aumento en diciembre de 2025. Por séptimo mes consecutivo, los montos del beneficio permanecerán sin cambios, pese a la suba de precios y al refuerzo que sí recibieron otras prestaciones sociales.
La definición contrasta con lo ocurrido con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que este mes tuvo una actualización por movilidad. Mientras los haberes se ajustaron por inflación, la Prestación Alimentar quedó nuevamente al margen, consolidando un congelamiento que se arrastra desde mediados de 2024.
En este escenario, miles de familias recibirán en diciembre el mismo monto para alimentos que en meses anteriores, justo cuando el consumo básico suele aumentar. A continuación, el detalle completo de quiénes cobran, cuánto se paga, cómo se acredita y qué ingreso total se recibe al combinar AUH y Tarjeta Alimentar.
Tarjeta Alimentar: a quiénes alcanza y cómo se cobra
La Tarjeta Alimentar, también conocida como Prestación Alimentar, es un complemento destinado exclusivamente a la compra de alimentos. No permite retirar dinero en efectivo y se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE).
En diciembre de 2025, el beneficio continúa alcanzando a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.
Personas gestantes desde el tercer mes de embarazo que cobran AUE.
Madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.
No hay inscripción ni gestión previa: ANSES lo asigna de oficio cuando el grupo familiar cumple con los requisitos. Solo deja de pagarse si el menor supera el límite de edad, si se modifican los ingresos o si existen datos desactualizados en el sistema.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
Pese a la expectativa de un refuerzo de fin de año, ANSES confirmó que los montos no tendrán ninguna modificación en diciembre. Los valores vigentes son:
$52.250 para familias con un hijo o embarazo.
$81.936 para hogares con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Estos importes no se actualizan por movilidad ni por inflación, sino únicamente por decisión del Gobierno mediante aumentos discrecionales, algo que no ocurrió este mes. Así, la Prestación Alimentar acumula más de seis meses sin cambios, incluso en un período de fuerte presión sobre el gasto familiar.
AUH: el monto que sí aumenta en diciembre
A diferencia de la Tarjeta Alimentar, la AUH recibió un incremento en diciembre, tras la aplicación de la movilidad mensual. Con la actualización oficial, los montos quedaron de la siguiente manera:
AUH por hijo: $122.492
Se cobra en el mes: $97.993,60
Retención del 20%: $24.498,40
AUH por hijo con discapacidad: $398.853
Depósito mensual: $319.082,40
La retención del 20% no se pierde: se paga de forma acumulada en 2026, una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y educación.
AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto dinero entra en diciembre
En diciembre, ANSES realiza un único depósito por cada titular de AUH, que incluye tanto el haber mensual como la Prestación Alimentar. El pago se acredita el mismo día y depende de la terminación del DNI.
Algunos ejemplos del ingreso total:
Un hijo: $150.243
Dos hijos: $277.923
Tres hijos: $402.043
Estos montos reflejan la combinación del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar, sin contar el 20% retenido.
Calendario de pago de AUH y Tarjeta Alimentar
ANSES confirmó que no habrá fechas separadas para la Prestación Alimentar. El cronograma es el habitual de AUH:
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH, sin pagos adicionales ni acreditaciones posteriores.