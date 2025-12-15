Tarjeta Alimentar ANSES: los montos que se pagan en diciembre y cómo queda la AUH

En diciembre de 2025, el beneficio continúa alcanzando a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.

Personas gestantes desde el tercer mes de embarazo que cobran AUE.

Madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.

No hay inscripción ni gestión previa: ANSES lo asigna de oficio cuando el grupo familiar cumple con los requisitos. Solo deja de pagarse si el menor supera el límite de edad, si se modifican los ingresos o si existen datos desactualizados en el sistema.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

Pese a la expectativa de un refuerzo de fin de año, ANSES confirmó que los montos no tendrán ninguna modificación en diciembre. Los valores vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo o embarazo.

$81.936 para hogares con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Estos importes no se actualizan por movilidad ni por inflación, sino únicamente por decisión del Gobierno mediante aumentos discrecionales, algo que no ocurrió este mes. Así, la Prestación Alimentar acumula más de seis meses sin cambios, incluso en un período de fuerte presión sobre el gasto familiar.

AUH: el monto que sí aumenta en diciembre

A diferencia de la Tarjeta Alimentar, la AUH recibió un incremento en diciembre, tras la aplicación de la movilidad mensual. Con la actualización oficial, los montos quedaron de la siguiente manera:

AUH por hijo: $122.492 Se cobra en el mes: $97.993,60 Retención del 20%: $24.498,40

AUH por hijo con discapacidad: $398.853 Depósito mensual: $319.082,40



La retención del 20% no se pierde: se paga de forma acumulada en 2026, una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y educación.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto dinero entra en diciembre

En diciembre, ANSES realiza un único depósito por cada titular de AUH, que incluye tanto el haber mensual como la Prestación Alimentar. El pago se acredita el mismo día y depende de la terminación del DNI.

Algunos ejemplos del ingreso total:

Un hijo: $150.243

Dos hijos: $277.923

Tres hijos: $402.043

Estos montos reflejan la combinación del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar, sin contar el 20% retenido.

Calendario de pago de AUH y Tarjeta Alimentar

ANSES confirmó que no habrá fechas separadas para la Prestación Alimentar. El cronograma es el habitual de AUH:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH, sin pagos adicionales ni acreditaciones posteriores.