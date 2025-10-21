Desaparición en España: el tremendo temor de la hermana de Mariana Lens

Embed

Denuncias y la actuación del consulado

Alarmados por la falta de contacto, los familiares de Mariana realizaron denuncias en el consulado argentino en España, pero aseguran que fueron desoídos. "Recién ahora se está moviendo, y la está buscando”, denunció Dolores.

Mientras tanto, la joven no volvió a comunicarse con ningún familiar directo. “Desde ese martes no habló más con nosotros. Después empezó a tener contacto con algunos amigos, pero les decía que tenía problemas familiares, lo cual no es cierto”, remarcó su hermana.

Sospechas sobre mensajes y videos manipulados

En los últimos días, Mariana habría publicado una historia en redes sociales con un video viejo, lo que aumentó las sospechas de la familia. “Subió un video que ya le había mandado a mi mamá antes de desaparecer, mostrando una casa. También apareció un clip con un bebé, y ella jamás subiría ese tipo de contenido”, aseguró Dolores.

La familia teme que los mensajes recientes no hayan sido enviados por ella. “Ayer vimos que uno de los textos estaba hecho con inteligencia artificial y que los audios pueden estar manipulados o que la estén obligando a decir ciertas cosas”, sostuvo.

Uno de los últimos contactos que se conoció fue una videollamada con un amigo, en la que Mariana se mostró angustiada, llorando y con anteojos oscuros. “Se la notaba preocupada, miraba para todos lados y comentó que estaba con un chico, pero no sabemos quién es”, relató Dolores.

Captura

Desde ese momento, la familia no volvió a tener señales concretas de la joven, y la hipótesis de un secuestro con fines de trata cobra cada vez más fuerza.

Frente a algunas versiones que intentaron atribuir la desaparición a una discusión con su entorno, Dolores fue contundente: “No había problemas familiares. Tengo los chats de mi mamá con ella y se nota que hablaban bien. Conmigo también hizo una llamada en la que nos dijo que nos extrañaba”, afirmó.

Reclamo de acción urgente

La familia de Mariana Lens exige que la Cancillería argentina y las autoridades españolas intensifiquen la búsqueda. “Estamos desesperados. Cada hora que pasa cuenta. Mi hermana puede estar siendo víctima de una red de trata”, sostuvo Dolores.

Mientras tanto, el caso ya fue reportado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y se espera la intervención de Interpol para rastrear los últimos movimientos de la joven.