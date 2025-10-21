En vivo Radio La Red
Actualidad
España
Desaparición
Preocupación

Desaparición en España: el tremendo temor de la hermana de Mariana Lens

La joven de 26 años viajó a Mallorca por una supuesta oferta laboral y hace más de una semana que no se sabe nada claro de ella, más allá de mensajes confusos. La familia tiene su propia hipótesis.

La desaparición de Mariana Lens, una argentina de 26 años que viajó a España por una presunta oferta de trabajo, mantiene en vilo a su familia desde hace más de una semana. Su hermana Dolores aseguró que se podría trata de un secuestro vinculado a la trata de personas y denunció falta de respuestas por parte de las autoridades.

“Pensamos que podría ser un caso de trata de personas. Vimos mensajes que parecen hechos con inteligencia artificial y audios manipulados”, advirtió Dolores en diálogo con A24.

Mariana había salido de Argentina el 6 de octubre y llegó a España al día siguiente. Mantuvo contacto con su familia hasta el martes 14, pero desde entonces no volvió a responder mensajes ni llamadas. “El sábado de esa semana habló conmigo y con mi hermano, nos dijo que nos extrañaba, que nos quería ver. El miércoles mi mamá le escribió y no respondió. El jueves le mandé otro mensaje y no le llegó”, relató Dolores.

Al notar que su cuenta de WhatsApp había sido eliminada, la familia comenzó a sospechar. “El viernes ya no tenía WhatsApp. Cuando intentábamos enviarle un mensaje aparecía la opción de ‘Invitar a WhatsApp’. Después supimos que nos había bloqueado a todos, incluso a amigos nuestros”, explicó.

Denuncias y la actuación del consulado

Alarmados por la falta de contacto, los familiares de Mariana realizaron denuncias en el consulado argentino en España, pero aseguran que fueron desoídos. "Recién ahora se está moviendo, y la está buscando”, denunció Dolores.

Mientras tanto, la joven no volvió a comunicarse con ningún familiar directo. “Desde ese martes no habló más con nosotros. Después empezó a tener contacto con algunos amigos, pero les decía que tenía problemas familiares, lo cual no es cierto”, remarcó su hermana.

Sospechas sobre mensajes y videos manipulados

En los últimos días, Mariana habría publicado una historia en redes sociales con un video viejo, lo que aumentó las sospechas de la familia. “Subió un video que ya le había mandado a mi mamá antes de desaparecer, mostrando una casa. También apareció un clip con un bebé, y ella jamás subiría ese tipo de contenido”, aseguró Dolores.

La familia teme que los mensajes recientes no hayan sido enviados por ella. “Ayer vimos que uno de los textos estaba hecho con inteligencia artificial y que los audios pueden estar manipulados o que la estén obligando a decir ciertas cosas”, sostuvo.

Uno de los últimos contactos que se conoció fue una videollamada con un amigo, en la que Mariana se mostró angustiada, llorando y con anteojos oscuros. “Se la notaba preocupada, miraba para todos lados y comentó que estaba con un chico, pero no sabemos quién es”, relató Dolores.

Desde ese momento, la familia no volvió a tener señales concretas de la joven, y la hipótesis de un secuestro con fines de trata cobra cada vez más fuerza.

Frente a algunas versiones que intentaron atribuir la desaparición a una discusión con su entorno, Dolores fue contundente: “No había problemas familiares. Tengo los chats de mi mamá con ella y se nota que hablaban bien. Conmigo también hizo una llamada en la que nos dijo que nos extrañaba”, afirmó.

Reclamo de acción urgente

La familia de Mariana Lens exige que la Cancillería argentina y las autoridades españolas intensifiquen la búsqueda. “Estamos desesperados. Cada hora que pasa cuenta. Mi hermana puede estar siendo víctima de una red de trata”, sostuvo Dolores.

Mientras tanto, el caso ya fue reportado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y se espera la intervención de Interpol para rastrear los últimos movimientos de la joven.

