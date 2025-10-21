En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Salud
Nena
INTERNACIÓN EN EL GARRAHAN

Cómo evoluciona la nena herida en la explosión de una feria de ciencias

La nena de 9 años que había sufrido heridas graves durante una feria de ciencias en Rancagua fue trasladada a una sala común del Hospital Garrahan y continúa su recuperación.

Cómo evoluciona la nena herida en la explosión de una feria de ciencias

Catalina, la niña que había sufrido graves heridas tras la explosión de una maqueta en una feria de ciencias en Pergamino, fue trasladada a una sala común del Hospital Garrahan luego de permanecer varios días en terapia intensiva. La menor había sido sometida a una cirugía de 11 horas por las lesiones en el rostro y el cráneo que sufrió durante el accidente.

Leé también Pánico en un colegio de Palermo: 3 alumnos con quemaduras por la explosión de un experimento
Pánico en un colegio de Palermo: hay tres alumnos con quemaduras por la explosión de un experimento

Sus padres confirmaron que la recuperación avanza de manera positiva. “Pasó de terapia intensiva a una sala común. Está bien, va mejorando”, contaron desde la puerta del hospital. “De venir de una cirugía tan importante en una semana a estar en sala común es una felicidad enorme. Podemos estar más con ella”, agregaron emocionados.

Explosión volcán Pergamino

En declaraciones televisivas, la familia recordó el momento en que se enteraron del hecho: “Estábamos con mi mamá en el hospital porque la iban a operar, y cuando llegamos al pueblo nos avisan que la nena había tenido un accidente. No sabíamos lo que había pasado, nos encontramos con esta tragedia”.

El accidente en la feria de ciencias

El episodio ocurrió en una escuela de la localidad bonaerense de Rancagua, donde Catalina se encontraba como visitante en una feria de ciencias. Durante una demostración, un experimento incluido en una maqueta explotó de forma repentina y causó lesiones graves en la niña, que sufrió heridas en la cara, un ojo y el maxilar.

En el Hospital Garrahan, los médicos realizaron una compleja operación de 11 horas para extraer una esquirla de metal incrustada en el cráneo.

Desde el centro de salud informaron que la evolución continúa siendo favorable y que la menor permanecerá en observación. “Lo importante es que se recupere lo mejor posible”, remarcaron sus padres, que siguen acompañándola día y noche.

El caso causó profunda conmoción en Pergamino y Rancagua, donde la comunidad educativa, amigos y vecinos mantienen cadenas de oración y mensajes de aliento para Catalina y su familia.

Heridos en Palermo

A casi una semana de la explosión ocurrida durante una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe, en el barrio porteño de Palermo, dos estudiantes continúan internados, aunque su estado general muestra mejoras. Ambos reciben tratamientos y curaciones diarias por las quemaduras sufridas en el accidente.

El caso más grave es el de un adolescente de 16 años, que permanece en terapia intensiva del Hospital Gutiérrez tras haber sufrido quemaduras en el 35% del cuerpo, con lesiones en el abdomen, el tronco, el cuello y el rostro. De acuerdo con los médicos, el joven “está bien" y evoluciona favorablemente, aunque aclararon que “tiene comprometidas las vías aéreas superiores” y sigue con asistencia respiratoria.

El otro herido que continúa internado es un preadolescente de 13 años, que fue trasladado en primera instancia al Hospital Fernández y luego derivado al Hospital de Quemados. Presenta entre el 15 y el 20% de la superficie corporal afectada, con lesiones principalmente en el rostro, el tronco y la espalda.

En el accidente también resultaron lesionados otros tres alumnos —dos chicos de 13 y una joven de 18— que sufrieron quemaduras leves. Tras ser atendidos en el lugar y comprobarse que no corrían riesgo, no fue necesario su traslado a centros de salud.

Las autoridades educativas y sanitarias continúan investigando las causas del siniestro, mientras la comunidad del colegio acompaña de cerca la evolución de los jóvenes heridos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Salud Nena Explosión Ferias Hospital Garrahan
Notas relacionadas
"En shock": el escalofriante relato del alumno que presenció la explosión en el colegio de Palermo
Explosión en la escuela de Palermo: la Justicia busca determinar si hubo responsabilidad de los docentes
Qué es el Hara hachi bu: el secreto japonés para comer menos y vivir más

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar