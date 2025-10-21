En vivo Radio La Red
Buscan a una joven argentina que viajó a España por trabajo y desapareció: su estremecedor último audio

Paola Mariana Lens, de 26 años, viajó a Palma de Mallorca tras una oferta laboral y no se sabe nada de ella desde el 14 de octubre. La desesperación de su familia.

Desesperada búsqueda de una joven argentina desaparecida en España: viajó por trabajo y no se sabe nada de ella

Paola Mariana Lens, una joven de 26 años oriunda de Villa Devoto, viajó a comienzos de octubre a España para comenzar una nueva etapa de su vida. Había recibido una oferta laboral para trabajar como niñera en Palma de Mallorca, contratada por una familia alemana radicada en esa ciudad. Su objetivo era claro: ahorrar dinero para luego trasladarse a Andorra y hacer la temporada de esquí, una pasión que cultivaba desde hacía tiempo. Sin embargo, ocho días después de llegar, desapareció y desde entonces su familia no volvió a saber de ella.

Alerta Sofía: buscan a un nene de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela.

Según relató su madre, Gabriela, en diálogo con medios argentinos, Paola dejó de comunicarse el martes 14 de octubre. “Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes”, contó la mujer en declaraciones a Crónica TV.

La familia sospecha que la joven pudo haber sido engañada por sus supuestos empleadores y teme que haya caído en una red de trata. “Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz”, expresó su madre entre lágrimas.

El contrato que la llevó a viajar había sido presentado como un “intercambio cultural”: incluía alojamiento, comidas, gimnasio, curso de idiomas y el pasaje, además de un sueldo de 300 euros mensuales por jornadas de ocho horas diarias. Todo el contacto se dio por medio de una aplicación cuyo nombre la familia no recuerda. Antes de viajar, Paola había tenido dos entrevistas virtuales con los empleadores, quienes le habían prometido estabilidad y comodidad.

Los detalles de los últimos movimientos de Paola

Pero algo cambió repentinamente. En los días previos a perder contacto, Paola realizó breves videollamadas sin audio y conversaciones de apenas segundos, en las que se la veía angustiada y acompañada por otra persona. “Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es”, denunció su madre.

Además, otro dato que desconcierta a sus familiares es que, aunque su cuenta de Instagram sigue activa, bloqueó a todos sus parientes. Al revisar su correo electrónico, descubrieron que todos los mensajes anteriores a septiembre fueron eliminados, lo que dificulta la búsqueda de pistas. Tampoco pudieron acceder al pasaje de avión con el que viajó.

ARGEntina españa

Gabriela explicó que intentó presentar una denuncia en España a través de un tercero, pero las autoridades locales no la recibieron por no conocer personalmente a la joven. Desde entonces, la familia realizó gestiones con la Cancillería argentina.Sin embargo, no brindaron detalles sobre si se investiga una desaparición forzada o una ausencia voluntaria, ya que la información “se mantiene bajo confidencialidad”.

Entre las pruebas que los allegados reunieron, se encuentra una llamada angustiante que Paola mantuvo con un amigo, donde, aunque aseguraba estar “súper bien”, se la escucha llorando y visiblemente alterada. “¿Y por qué estás en Mallorca, gorda?”, le pregunta el joven. “Porque me vine acá, porque me salió un laburo acá”, responde ella, con la voz entrecortada.

El amigo, preocupado, insiste: “Voy a ir para Mallorca, así nos vemos”. Pero la joven replica llorando: “No tenés que hacer esto”. Él insiste en saber dónde está: “Amiga, escuchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás así puedo comprar el pasaje”. A lo largo de la conversación, ella evita responder y se limita a decir: “Estoy laburando. Tengo un re laburo y no lo puedo perder. Estoy en la mierda y no quiero volver a cero”.

El diálogo terminó dejando más dudas que certezas. Para su entorno, Paola no hablaba libremente, y temen que alguien la esté controlando o amenazando. “Lo que queremos es que aparezca, no importa en qué condición. Solo queremos saber que está viva y poder ayudarla”, expresó su madre, quien ahora busca apoyo de organizaciones contra la trata y de la comunidad argentina en España.

Mientras tanto, las autoridades argentinas siguen las gestiones diplomáticas y analizan los pasos a seguir en conjunto con la policía española. Cada día que pasa la incertidumbre crece y la familia pide ayuda para difundir su caso: “Mariana viajó con ilusiones, con sueños. Hoy solo queremos encontrarla”, concluyó su madre.

