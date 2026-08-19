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Conmoción: murió a los 23 años la hija del cantante Lucas Sugo por una enfermedad oncológica

La joven tenía 23 años y atravesaba desde comienzos de 2025 una dura enfermedad oncológica. Había realizado distintos tratamientos e incluso participó de un ensayo clínico en Estados Unidos. La despedida de su familia y su conmovedor último mensaje.

19 ago 2026, 14:00
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Conmoción: murió la hija del cantante Lucas Sugo por una enfermedad oncológica
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Florencia Victoria Sugo Da Rosa, hija del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo y de Indira Castro, murió a los 23 años luego de atravesar una extensa lucha contra una enfermedad oncológica. La triste noticia fue confirmada por los representantes del músico a través de un comunicado.

La joven había recibido el diagnóstico a comienzos de 2025. Un año después, en marzo de 2026, compartió en sus redes sociales una profunda reflexión sobre el difícil proceso que atravesaba y contó que padecía un carcinoma de sitio primario desconocido, con una masa tumoral principal localizada en la zona de los pulmones.

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Durante el tratamiento, Lucas Sugo había recurrido públicamente a sus seguidores para pedir cadenas de oración por la salud de su hija. La solicitud rápidamente tomó repercusión, aunque la intención del artista siempre fue acompañar a Florencia y reunir fuerzas en medio de un momento extremadamente delicado.

En busca de alternativas para enfrentar la enfermedad, Florencia realizó diferentes terapias e incluso formó parte de un ensayo clínico en Boston, Estados Unidos, enfocado en la mutación genética que presentaba.

Finalmente, la joven falleció en la ciudad uruguaya de Rivera. La noticia fue comunicada oficialmente por el entorno del cantante: “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”.

“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, agregaron.

Cinco meses antes de su muerte, Florencia había realizado una conmovedora publicación en la que habló abiertamente de cómo el diagnóstico transformó por completo su vida. “Los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo”, expresó.

En ese mismo mensaje contó que había aprendido a valorar la vida desde otra perspectiva: “Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida”.

Pese a las dificultades que atravesaba, Florencia mantenía intactas la esperanza y la fe. “Hoy seguimos firmes, un día a la vez, dejando todo en manos de Dios y de la medicina. Tengo mucha fe y esperanza de que pronto llegará la victoria”, había escrito.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes seguían de cerca su historia: “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”.

     

 

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