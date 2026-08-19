Conmoción: murió a los 23 años la hija del cantante Lucas Sugo por una enfermedad oncológica

Finalmente, la joven falleció en la ciudad uruguaya de Rivera. La noticia fue comunicada oficialmente por el entorno del cantante: “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”.

“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, agregaron.

Cinco meses antes de su muerte, Florencia había realizado una conmovedora publicación en la que habló abiertamente de cómo el diagnóstico transformó por completo su vida. “Los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo”, expresó.

En ese mismo mensaje contó que había aprendido a valorar la vida desde otra perspectiva: “Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida”.

Pese a las dificultades que atravesaba, Florencia mantenía intactas la esperanza y la fe. “Hoy seguimos firmes, un día a la vez, dejando todo en manos de Dios y de la medicina. Tengo mucha fe y esperanza de que pronto llegará la victoria”, había escrito.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes seguían de cerca su historia: “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”.