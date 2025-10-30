En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Colectivo
Accidente
GENERÓ CAOS

El increíble accidente de un colectivo de la línea 93 que perdió dos ruedas en plena avenida

Un colectivo de la línea 93 se quedó sin sus dos ruedas traseras en plena Avenida Álvarez Thomas y quedó atravesado sobre la calzada. El hecho, que ocurrió durante la madrugada en Villa Ortúzar, generó un corte total.

El increíble accidente de un colectivo de la línea 93 que perdió dos ruedas en plena avenida.

El increíble accidente de un colectivo de la línea 93 que perdió dos ruedas en plena avenida.

Ocurrió esta madrugada, sobre la Avenida Álvarez Thomas, en el cruce con Avenida de los Incas. Un interno de la línea 93 perdió las dos ruedas traseras mientras circulaba y quedó cruzado en medio de la calzada, bloqueando por completo el tránsito. Los pasajeros resultaron ilesos, pero la escena generó sorpresa, preocupación y un fuerte operativo para liberar la avenida.

Leé también Trágico accidente en La Plata: manejaba una moto con sus dos hijas pequeñas y fue chocado por una camioneta
tragico accidente en la plata: manejaba una moto con sus dos hijas pequenas y fue chocado por una camioneta
Embed

Una madrugada caótica en Villa Ortúzar

Eran las 12:30 de la noche cuando los vecinos de Villa Ortúzar escucharon un fuerte estruendo. Al salir, se toparon con un colectivo detenido en medio de la avenida, con una de sus ruedas desprendidas a pocos metros. La unidad había quedado atravesada sobre Álvarez Thomas, justo en el cruce con De los Incas, y rápidamente el tránsito se interrumpió por completo.

El chofer del colectivo, visiblemente conmocionado, relató que “el vehículo había salido del taller mecánico hacía pocas horas”, y que al tomar el semáforo sintió un golpe seco seguido de una fuerte vibración.

Afortunadamente, ninguno de los pasajeros sufrió heridas. “Por suerte veníamos despacio, recién salíamos del semáforo. Si esto pasaba en plena avenida, podía ser una tragedia”, contó uno de los pasajeros que viajaba en la parte trasera.

La explicación técnica de por qué el colectivo perdió dos ruedas

Recién a las 6:45 de la mañana llegó el auxilio mecánico. La periodista Mercedes Mora, desde el móvil de A24, relató en vivo la escena: “Finalmente llegó el servicio técnico. Honestamente, esperábamos una grúa, pero en realidad es un colectivo equipado con herramientas y un mecánico. Nos explicaban que los bulones siempre están fijos, pero lo que se soltaron fueron las tuercas”.

Según los técnicos, el colectivo fue perdiendo las diez tuercas de una de las ruedas traseras mientras avanzaba. “Posiblemente no las ajustaron del todo”, explicó un mecánico de la empresa. Eso habría provocado que, con el movimiento, las ruedas se desprendieran por completo, generando el insólito accidente.

El detalle que sorprendió a los especialistas fue que la unidad había estado más de 10 horas en reparación durante el día anterior. “Estuvieron hasta las seis de la tarde en el taller, pero algo falló”, reconoció un trabajador de la línea.

“Por suerte no venía rápido”

La periodista Mora mostró en cámara cómo el vehículo fue levantado con un criquet para reinstalar la rueda. “Lo van a levantar y ajustar las tuercas, aunque la rueda está bastante lisa, casi sin huella”, describió.

“Por suerte el colectivo no venía a gran velocidad. Estaba saliendo del semáforo, y eso evitó un accidente mucho mayor. Había poco tránsito, de otro modo, el impacto podría haber sido fatal”, señaló.

Tras una hora de trabajo mecánico, lograron moverlo de la autovía.

Una noche larga para el chofer del colectivo

El conductor del colectivo, que había permanecido toda la madrugada custodiando la unidad, fue trasladado luego por la empresa. “Se quedó desde la medianoche hasta el amanecer, esperando que llegara el servicio técnico. Finalmente se fue en otro vehículo”, contó la cronista.

Fuentes del transporte explicaron que, ante un incidente de este tipo, el chofer debe permanecer en el lugar hasta que la empresa intervenga oficialmente, ya que el colectivo es considerado “inmovilizado por riesgo de siniestro”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Colectivo Accidente Noticias A24
Notas relacionadas
Tragedia: una promesa del fútbol murió a los 20 años tras un accidente con una vaca
La fuerte frase que cambió la búsqueda de Pedro y Juana, los jubilados desaparecidos en Chubut
Quilmes: un nene de 8 años está con muerte cerebral luego de que se le cayera encima un arco de handball

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar