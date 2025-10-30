El increíble accidente de un colectivo de la línea 93 que perdió dos ruedas en plena avenida.

La explicación técnica de por qué el colectivo perdió dos ruedas

Recién a las 6:45 de la mañana llegó el auxilio mecánico. La periodista Mercedes Mora, desde el móvil de A24, relató en vivo la escena: “Finalmente llegó el servicio técnico. Honestamente, esperábamos una grúa, pero en realidad es un colectivo equipado con herramientas y un mecánico. Nos explicaban que los bulones siempre están fijos, pero lo que se soltaron fueron las tuercas”.

Según los técnicos, el colectivo fue perdiendo las diez tuercas de una de las ruedas traseras mientras avanzaba. “Posiblemente no las ajustaron del todo”, explicó un mecánico de la empresa. Eso habría provocado que, con el movimiento, las ruedas se desprendieran por completo, generando el insólito accidente.

El detalle que sorprendió a los especialistas fue que la unidad había estado más de 10 horas en reparación durante el día anterior. “Estuvieron hasta las seis de la tarde en el taller, pero algo falló”, reconoció un trabajador de la línea.

“Por suerte no venía rápido”

La periodista Mora mostró en cámara cómo el vehículo fue levantado con un criquet para reinstalar la rueda. “Lo van a levantar y ajustar las tuercas, aunque la rueda está bastante lisa, casi sin huella”, describió.

“Por suerte el colectivo no venía a gran velocidad. Estaba saliendo del semáforo, y eso evitó un accidente mucho mayor. Había poco tránsito, de otro modo, el impacto podría haber sido fatal”, señaló.

Tras una hora de trabajo mecánico, lograron moverlo de la autovía.

Una noche larga para el chofer del colectivo

El conductor del colectivo, que había permanecido toda la madrugada custodiando la unidad, fue trasladado luego por la empresa. “Se quedó desde la medianoche hasta el amanecer, esperando que llegara el servicio técnico. Finalmente se fue en otro vehículo”, contó la cronista.

Fuentes del transporte explicaron que, ante un incidente de este tipo, el chofer debe permanecer en el lugar hasta que la empresa intervenga oficialmente, ya que el colectivo es considerado “inmovilizado por riesgo de siniestro”.