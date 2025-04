Dos nenes jugaban en un plaza y hallaron algo que emocionó hasta las lágrimas a todos los vecinos

Sin dudarlo, corrió hasta la casa de Antonia, una vecina de toda la vida. "Lo encontraron estos chiquitos, uno era mi bisnieto y el otro era el nenito de la vuelta. Vienen y me lo traen y me dicen, encontramos un bebé, yo enseguida se lo agarré", contó la mujer, visiblemente emocionada, en relación con los menores.

Miguel, otro vecino, también intervino rápidamente: "Al principio, yo no me percaté de que hubiesen traído una criatura. Por el llanto, me pareció que era un gatito", agregó el hombre.

Hallaron a un bebé abandonado: la conmoción de los vecinos

Los vecinos, que se ayudan mutuamente en el día a día, se mostraron conmovidos por el abandono, pero también llenos de amor por haber salvado a la criatura. "Nosotros nos cuidamos entre todos", dijo Antonia, con lágrimas en los ojos.

Antonia le sugirió un nombre al bebé: "David Jesús", aunque las autoridades definirán su identidad legal, el barrio ya lo reconoce con ese nombre, un símbolo de esperanza y renacimiento.

MixCollage-03-Apr-2025-12-00-PM-2035.jpg

"Me dijeron que me quede tranquila, que hoy puedo ir a verlo. Y cómo no voy a ir", expresó la mujer con la voz entrecortada. "Lloré mucho, Gracias a Dios todo salió bien. Ojalá que esté bien y termine en buenas manos", concluyó, por su cuenta, Miguel.

El caso es investigado por la Policía, que busca identificar a la mujer que lo dejó en la plazoleta. Mientras tanto, el barrio sigue en vilo por el destino del bebé, con la certeza de que, gracias a su gesto solidario, su historia pudo haber cambiado para siempre.