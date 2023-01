Dos turistas pararon a comer en la ruta, gastaron más de $16 mil y un detalle en el ticket las enfureció

parrillada cordoba.webp

Si bien ambas reconocieron haber cometido el error de no chequear los precios antes de ordenar los platos, tampoco esperaban encontrarse con esa suma al momento de pagar.

“Nosotras vamos siempre a Córdoba. Vamos a La Granja, a Agua de Oro, a Salsipuedes… Pero este año decidimos ir a Villa Giardino. Queríamos comer cabrito antes de volvernos y, si bien nos habían recomendado otros lugares, nos pareció bien este porque estaba al paso y había gente que convocaba a entrar con un trapo”, explicó Nora a La Estafeta Online.

cabrito.jpg Dos turistas pararon a comer sobre la ruta 38 y gastaron más de $16 mil en el almuerzo.

Un cabrito para dos personas ($9800), un agua saborizada de litro y medio ($1640), una ensalada mixta ($1430), una porción de papas fritas ($1430) y una empanada ($380). Eso fue lo que consumieron las dos viajeras, el pasado lunes, en la parrilla que eligieron para tomar un descanso. La factura dio un total de $14.680, pero lo que pagaron las turistas fue $16.190.

Ante el elevado precio, y el hecho de que les implementaran un incremento del 10% por abonar con tarjeta de débito, llevó a que las compañeras de viaje denunciaran lo sucedido en redes sociales.

“No nos alcanzaba el efectivo. Mi amiga les dio la tarjeta con el documento y, cuando regresan porque ya pasaron la tarjeta, nos dicen que nos cobraron 10% más, sin avisarnos antes. Si me avisan, yo agarro el auto y me voy al cajero a sacar plata. Creo que fue un abuso”, señaló Nora al medio mencionado.

Más denuncias por los precios en Córdoba

El local gastronómico que visitaron las turistas es el mismo que protagonizó una polémica similar en 2021, cuando visitantes de Buenos Aires se quejaron porque les habían cobrado “hasta el hielo”.

En enero de 2021, la usuaria Andrea Arrozpide compartió el ticket del consumo de su familia, en el que le cobraron recargo por el hielo en la bebida. “Te cobran casi hasta por respirar”, señaló la autora de la publicación, que reside en la ciudad de Buenos Aires.