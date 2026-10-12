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Video: un incendio destruyó el mercado cubierto más antiguo de París

Fue habilitado como mercado en el año 1615, en el barrio de Le Marais, uno de los lugares elegidos por la aristocracia parisina para vivir. El incendio se produjo en la madrugada y todavía se intenta determinar qué fue lo que lo provocó.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Un mercado de más de 400 años de antigüedad
Un mercado de más de 400 años de antigüedad, destruido por un incendio en París. (Foto: Facebook)
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El fuego se desató durante las primeras horas y los bomberos lograron controlarlo antes de que se propagara a los edificios cercanos. El alcalde de París Centro, Ariel Weil, confirmó que el mercado quedó completamente devastado y pidió evitar la zona de la rue de Bretagne, donde se encuentra el establecimiento.

Fundado en 1615, durante el reinado de Luis XIII, Enfants Rouges era uno de los espacios más tradicionales de la capital francesa. Su nombre, que significa “Niños Rojos”, remite a los huérfanos que vivían en un hospital cercano y vestían uniformes de ese color.

El mercado, declarado monumento histórico en 1982, reunía puestos de alimentos frescos, restaurantes y locales de comidas de distintas tradiciones culinarias. Era un punto de encuentro habitual para los vecinos y también una atracción para turistas que recorrían "Le Marais".

Tras controlar las llamas, los equipos de emergencia comenzaron las tareas para asegurar el predio y determinar el origen del fuego. Las autoridades señalaron que la estructura sufrió daños graves y que será necesario revisar el lugar para descartar nuevos riesgos.

La destrucción representa un duro golpe para el patrimonio histórico y gastronómico parisino, que perdió uno de sus mercados más emblemáticos, activo desde hacía más de 4 siglos.

El barrio está ubicado inmediatamente al norte de la Isla de la ciudad, en donde se encuentra la catedral de Notre Dame. En uno de sus limites se encuentra la Plaza de la Bastilla, escenario de las protestas estudiantiles de estos días. Le Marais es uno de los barrios más históricos, elegantes y vibrantes de París, en la margen derecha del río Sena, fue el lugar preferido de la aristocracia parisina.

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Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Incendio en París: El mercado cubierto más antiguo de la ciudad, Enfants Rouges, fue destruido por un fuego.
  • Sin víctimas: Las autoridades francesas confirmaron que no se registraron heridos a causa del siniestro.
  • Patrimonio afectado: El mercado, fundado en 1615, era un monumento histórico y un punto de encuentro gastronómico emblemático.
Resumen generado por Thinkindot AI
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