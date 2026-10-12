Video: un incendio destruyó el mercado cubierto más antiguo de París

El mercado, declarado monumento histórico en 1982, reunía puestos de alimentos frescos, restaurantes y locales de comidas de distintas tradiciones culinarias. Era un punto de encuentro habitual para los vecinos y también una atracción para turistas que recorrían "Le Marais".

Tras controlar las llamas, los equipos de emergencia comenzaron las tareas para asegurar el predio y determinar el origen del fuego. Las autoridades señalaron que la estructura sufrió daños graves y que será necesario revisar el lugar para descartar nuevos riesgos.

La destrucción representa un duro golpe para el patrimonio histórico y gastronómico parisino, que perdió uno de sus mercados más emblemáticos, activo desde hacía más de 4 siglos.

El barrio está ubicado inmediatamente al norte de la Isla de la ciudad, en donde se encuentra la catedral de Notre Dame. En uno de sus limites se encuentra la Plaza de la Bastilla, escenario de las protestas estudiantiles de estos días. Le Marais es uno de los barrios más históricos, elegantes y vibrantes de París, en la margen derecha del río Sena, fue el lugar preferido de la aristocracia parisina.

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