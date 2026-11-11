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MUY TIERNO

Cinthia Fernández mostró una ecografía y sorprendió a todos: "Se agranda la familia"

Cinthia Fernández compartió un inesperado video en sus redes sociales y sorprendió a todos.

11 nov 2026, 22:18
}Cinthia Fernandez Roberto Castillo
}Cinthia Fernandez Roberto Castillo

Lo que parecía ser el anuncio de un embarazo terminó convirtiéndose en una tierna noticia para Cinthia Fernández y su entorno familiar. A dos años de haber anunciado su compromiso con Roberto Castillo, la bailarina compartió en sus redes sociales un video de una ecografía que despertó la curiosidad de sus seguidores y dio lugar a numerosas especulaciones.

Todo comenzó cuando publicó un clip acompañado por una frase que no pasó inadvertida: “Se agranda la familia”. La imagen del estudio y el mensaje elegido hicieron pensar que podía tratarse de una nueva etapa en su vida personal. Sin embargo, la protagonista de la noticia no era Cinthia, sino Neni, una de sus mascotas, que está esperando crías.

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La emoción de la mediática quedó registrada durante la visita al veterinario. Mientras observaba atentamente la pantalla y escuchaba las explicaciones de la profesional, no pudo ocultar su sorpresa. “¿Me están cargando?”, expresó al descubrir lo que mostraba el estudio.

La veterinaria le señaló que podía distinguirse la cabeza de uno de los cachorros e incluso escuchar los latidos de su corazón. Fascinada con lo que veía, Fernández reaccionó con una mezcla de incredulidad y alegría: “No te puedo creer. Mirá”.

Cómo vivió Cinthia Fernández el momento de conocer a los futuros cachorros

Lejos de quedarse únicamente con las explicaciones médicas, la bailarina también le habló directamente a Neni mientras seguía cada movimiento de los pequeños a través de la ecografía. “Ay, Neni. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”, comentó, visiblemente emocionada.

Además, Cinthia dejó en claro que su mascota está recibiendo los cuidados necesarios durante esta etapa, algo que también quiso compartir con sus seguidores a través de la publicación.

El video tuvo otro momento divertido hacia el final, cuando comenzaron a escucharse ladridos que aparentemente provenían de otro de los animales de la familia. Ante el alboroto, Fernández intentó transmitir tranquilidad y se dirigió a sus mascotas con una frase que le puso un cierre descontracturado a la escena: “Estate tranquila. Papá, todo nervioso. Tranquilo, mamá, tranquilo”.

     

 

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