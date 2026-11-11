Cinthia Fernández mostró una ecografía y sorprendió a todos: "Se agranda la familia"

Cómo vivió Cinthia Fernández el momento de conocer a los futuros cachorros

Lejos de quedarse únicamente con las explicaciones médicas, la bailarina también le habló directamente a Neni mientras seguía cada movimiento de los pequeños a través de la ecografía. “Ay, Neni. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”, comentó, visiblemente emocionada.

Además, Cinthia dejó en claro que su mascota está recibiendo los cuidados necesarios durante esta etapa, algo que también quiso compartir con sus seguidores a través de la publicación.

El video tuvo otro momento divertido hacia el final, cuando comenzaron a escucharse ladridos que aparentemente provenían de otro de los animales de la familia. Ante el alboroto, Fernández intentó transmitir tranquilidad y se dirigió a sus mascotas con una frase que le puso un cierre descontracturado a la escena: “Estate tranquila. Papá, todo nervioso. Tranquilo, mamá, tranquilo”.