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Conmoción: murió Ricardo "el Negro" Rodríguez, histórico entrenador del fútbol de Ascenso

El entrenador tuvo una extensa trayectoria en el fútbol argentino, con tres ciclos en All Boys y pasos por Defensa y Justicia, Platense y Atlético Tucumán. Su último equipo fue El Porvenir, en 2025.

Murió Ricardo “el Negro” Rodríguez

Murió Ricardo “el Negro” Rodríguez, histórico entrenador del Ascenso. (Foto: gentileza Sitio Andino)

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Ricardo José Rodríguez, conocido popularmente como el " Negro" o "RRDT", quien falleció a los 72 años. El experimentado entrenador dejó una extensa trayectoria en el fútbol de Ascenso, donde dirigió a numerosos equipos y se convirtió en una figura especialmente recordada por su vínculo con All Boys.

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A lo largo de casi tres décadas como director técnico, Rodríguez construyó una carrera que lo llevó por distintas categorías del fútbol argentino. Su último trabajo fue en El Porvenir, durante 2025, después de haber pasado por instituciones como Defensa y Justicia, Platense, Atlético Tucumán, Los Andes e Independiente Rivadavia, entre otras.

La noticia de su fallecimiento generó tristeza en el ambiente futbolístico, especialmente entre los clubes en los que trabajó y los hinchas que siguieron su carrera. Ricardo José Rodríguez fue uno de los entrenadores con mayor recorrido en las categorías del Ascenso argentino. Conocido como "el Negro Rodríguez" y también por las siglas RRDT, desarrolló una extensa carrera que lo llevó a dirigir equipos de diferentes provincias.

Su trayectoria estuvo marcada por numerosos ciclos en instituciones tradicionales, donde acumuló experiencia tanto en divisiones de Ascenso como en la máxima categoría. Sin embargo, All Boys ocupó un lugar especial en su historia deportiva, ya que allí comenzó una relación que atravesó distintas etapas de su vida profesional.

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Dolor en el fútbol argentino: murió Ricardo “el Negro” Rodríguez, histórico entrenador del Ascenso. (Foto: archivo)

Rodríguez había defendido la camiseta del conjunto de Floresta como futbolista entre 1976 y 1978, cuando todavía estaba lejos de imaginar que años después regresaría para conducir al primer equipo desde el banco de suplentes.

Su historia con All Boys: de futbolista a entrenador en Primera División

La relación entre Ricardo Rodríguez y All Boys fue una de las más importantes de su carrera. Después de su paso como jugador, el entrenador regresó al club en tres oportunidades para hacerse cargo del plantel profesional. Sus ciclos como director técnico del Albo fueron entre 1997 y 1999, entre 2001 y 2003, y entre 2013 y 2014.

La última etapa tuvo una particularidad: Rodríguez pudo dirigir a All Boys en la Primera División del fútbol argentino, uno de los momentos más destacados de su recorrido como entrenador. Su vínculo con la institución se extendió durante varias décadas y lo convirtió en un nombre reconocido dentro de la historia del club.

Todos los clubes que dirigió Ricardo Rodríguez durante su carrera

Además de sus diferentes etapas en All Boys, el entrenador pasó por numerosos equipos del fútbol argentino. Entre las instituciones que contaron con Rodríguez como director técnico se encuentran Platense, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Los Andes, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Racing de Córdoba, Independiente Rivadavia y Boca Unidos.

Su extensa trayectoria lo llevó a trabajar con planteles de distintas categorías, consolidando una carrera estrechamente vinculada con el fútbol de Ascenso. Uno de sus últimos desafíos profesionales llegó en 2025, cuando asumió la conducción técnica de El Porvenir. Ese fue su último trabajo como entrenador antes de conocerse la noticia de su fallecimiento.

El emotivo mensaje de Defensa y Justicia por la muerte del Negro Rodríguez

Tras conocerse la noticia, Defensa y Justicia fue uno de los primeros clubes en expresar públicamente su pesar. El conjunto de Florencio Varela recordó el paso del entrenador por la institución durante la temporada 2011/12 y compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales.

"Lamentamos el fallecimiento de Ricardo Rodríguez, quien fuera el entrenador de nuestro primer equipo en la temporada 2011/12. Le enviamos a su familia el afectuoso saludo del pueblo Halcón. QEPD RRDT", expresó el club.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía de Rodríguez durante su etapa al frente del equipo. El mensaje reflejó el reconocimiento que el entrenador cosechó en distintas instituciones a lo largo de su carrera.

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