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El conmovedor saludo del papa León XIV a los residentes del Cottolengo Don Orione

El pontífice recorrió la institución, saludó y bendijo a sus residentes y recibió distintos regalos, entre ellos un mate.

Video: así fue la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione. (Foto: Reuters)

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Durante la recorrida, saludó a jóvenes y adultos de la institución, les tomó las manos, impartió bendiciones y recibió regalos. Las imágenes del video muestran distintos momentos de cercanía con las personas que viven en el establecimiento.

El pontífice recorrió la institución, saludó y bendijo a sus residentes y recibió distintos regalos, entre ellos un mate. (Foto: Reuters)

El pontífice recorrió la institución, saludó y bendijo a sus residentes y recibió distintos regalos, entre ellos un mate. (Foto: Reuters)

El pontífice llegó hasta la institución, ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y recorrió los últimos 700 metros a bordo del papamóvil, acompañado por cientos de fieles que se acercaron para verlo.

Los saludos, las bendiciones y un mate como regalo

En las imágenes difundidas durante la visita se observa a León XIV acercándose a los residentes para saludarlos personalmente. En uno de los momentos registrados, se lo escucha decir “¡Buenos días!” mientras le da la mano a una mujer, que le responde con un saludo.

“Buenos días santo padre, ¿cómo le va?”, le pregunta la residente. “Bien y tu ¿cómo estás?”, responde el Papa, quien luego adapta su expresión al castellano rioplatense y utiliza el pronombre “vos”.

En otro tramo del video, uno de los residentes se acerca para entregarle un mate acompañado por un rosario. Sorprendido por el obsequio, el pontífice pregunta “¿para mí? ¿un mate?” y abraza a la persona que se lo entrega. “Muchas gracias”, expresa mientras recibe el regalo.

Las imágenes también muestran al Papa estrechando las manos de los residentes, acercándose a ellos y brindándoles su bendición.

El mensaje del Papa sobre la dignidad de las personas con discapacidad

Durante el encuentro, León XIV dejó un mensaje centrado en el reconocimiento de la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad.

“No sois un peso para la sociedad, sino una bendición”, expresó el pontífice. También destacó que las personas que viven en el Cottolengo ayudan a recordar “cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo verdaderamente importante en la vida”.

La visita incluyó además dos testimonios de residentes y una presentación musical de Abel Pintos.

Uno de los momentos más conmovedores fue el relato de María Marta Torres, quien utiliza silla de ruedas y le contó al Papa que había sido abandonada por su madre al nacer debido a su discapacidad.

“Muchas veces pensé que no había lugar para mí en el mundo. Aquí descubrí que alguien podía mirarme sin quedarse solamente con mi discapacidad”, le dijo.

Uno de los momentos más conmovedores fue el relato de María Marta Torres. (Foto: Reuters)

Uno de los momentos más conmovedores fue el relato de María Marta Torres. (Foto: Reuters)

Al finalizar su testimonio, le entregó un libro. León XIV se acercó, le tomó las manos y la bendijo, en medio de los aplausos de los presentes. Como gesto de agradecimiento, también le regaló un rosario.

Cómo es el Cottolengo Don Orione que visitó León XIV

El Pequeño Cottolengo Don Orione fue fundado en 1935 por san Luis Orione y funciona como un espacio de alojamiento, atención y acompañamiento para personas con distintas discapacidades.

Conocido como la ciudadela de la caridad, actualmente alberga a más de 400 personas y cuenta con 14 casas, un campo deportivo y establecimientos educativos de nivel primario y secundario, además de una escuela destinada a personas con discapacidad.

La institución también dispone de un centro educativo terapéutico, una lavandería, una unidad de cuidados especiales y una cocina que prepara más de 70 menús diferentes, adaptados a las necesidades de cada residente.

En pocas palabras

  • Papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, protagonizando un emotivo encuentro.
  • El pontífice saludó, bendijo y recibió regalos, incluyendo un mate, interactuando con residentes y trabajadores.
  • León XIV destacó la dignidad de las personas vulnerables, afirmando que
    Resumen generado por Thinkindot AI
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