Tomó un batido y murió: el macabro plan de un dentista para deshacerse de la mujer
El caso comenzó con un misterioso cuadro de salud que desconcertó a los médicos y terminó revelando una trama oscura dentro de un matrimonio que parecía perfecto.
La familia Craig parecía la imagen de un hogar perfecto: matrimonio consolidado, seis hijos y una vida estable. Pero detrás de esa postal familiar se escondía una historia mucho más oscura.
En la ciudad de Aurora, en las afueras de Denver, la familia Craig proyectaba la imagen de un matrimonio sólido y exitoso. James era un destacado odontólogo y dueño de la clínica Summerbrook. Ángela era su compañera desde hacía 23 años y madre de sus seis hijos. La pareja parecía haber construido una vida perfecta. Una familia numerosa. Un negocio próspero. Una rutina estable. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad se gestaba un plan criminal.
Todo comenzó la mañana del 6 de marzo de 2023. Como parte de su rutina de entrenamiento, Ángela bebió un batido proteico que su marido le había preparado especialmente. A los pocos minutos, la mujer manifestó sentirse mareada, débil y con un dolor de cabeza insoportable. Fue la primera de tres internaciones que marcarían su agonía.
A pesar de que los estudios iniciales no arrojaban resultados claros, el estado de Ángela se deterioraba rápidamente. En la intimidad de su hogar le confesaba a su familia que se sentía “drogada”. No se equivocaba: James continuaba suministrándole dosis de veneno, camufladas en sus bebidas y en supuestas cápsulas contra la sinusitis.
El desenlace fatal y el error que delató el crimen
El desenlace fatal ocurrió el 18 de marzo. Para ese entonces, Ángela ya estaba en terapia intensiva tras sufrir convulsiones y un colapso en su presión arterial. Lo que James no previó fue la perspicacia de un médico que, intrigado por la velocidad del deterioro, analizó los niveles de cianuro en sangre y notó que estos aumentaban tras cada visita del marido.
Las cámaras de seguridad del hospital terminaron de cerrar el cerco. En una de sus últimas visitas, Craig fue captado ingresando a la habitación con una jeringa en la mano. Permaneció allí apenas 58 segundos, tiempo suficiente para darle lo que se presume fue una inyección letal, antes de que la mujer quedara con muerte cerebral.
La investigación policial reveló que Craig estaba lejos de ser la mente brillante que creía ser. Su notebook era un catálogo de intenciones asesinas. Semanas antes del crimen, el odontólogo había buscado en Google: “¿cuántos gramos de arsénico alcanzan para matar a un ser humano?”, “¿cómo simular un infarto?” y “cuáles son los 5 mejores venenos no detectables”.
Además, las autoridades hallaron registros de compras online de cianuro de potasio y una docena de paquetes de gotas para los ojos.
La autopsia confirmó el horror: el cuerpo de Ángela contenía niveles tóxicos de cianuro, arsénico y tetrahidrozolina (un químico presente en gotas oftalmológicas).
La condena a cadena perpetua
¿Qué llevó a un profesional respetado a asesinar a la madre de sus hijos? Según la fiscalía, el móvil fue una mezcla de pasión y dinero. James mantenía una relación extramatrimonial con una mujer llamada Karin Cain y buscaba “sacar del medio” a su esposa para comenzar una nueva vida sin enfrentar las consecuencias económicas de un divorcio.
En un intento desesperado por evadir la justicia, Craig intentó presionar a sus hijos para que grabaran videos falsos y hasta le pidió a otro preso que redactara una supuesta carta de suicidio de Ángela. Nada funcionó.
Tras un juicio que conmocionó a Colorado, el dentista fue condenado a cadena perpetua. El sueño de una nueva vida con su amante terminó en una celda, dejando atrás una familia destruida por un plan que la tecnología y un médico atento lograron desbaratar.