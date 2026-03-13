Tomó un batido y murió: el macabro plan de un dentista para deshacerse de la mujer

Las cámaras de seguridad del hospital terminaron de cerrar el cerco. En una de sus últimas visitas, Craig fue captado ingresando a la habitación con una jeringa en la mano. Permaneció allí apenas 58 segundos, tiempo suficiente para darle lo que se presume fue una inyección letal, antes de que la mujer quedara con muerte cerebral.

La investigación policial reveló que Craig estaba lejos de ser la mente brillante que creía ser. Su notebook era un catálogo de intenciones asesinas. Semanas antes del crimen, el odontólogo había buscado en Google: “¿cuántos gramos de arsénico alcanzan para matar a un ser humano?”, “¿cómo simular un infarto?” y “cuáles son los 5 mejores venenos no detectables”.

Además, las autoridades hallaron registros de compras online de cianuro de potasio y una docena de paquetes de gotas para los ojos.

La autopsia confirmó el horror: el cuerpo de Ángela contenía niveles tóxicos de cianuro, arsénico y tetrahidrozolina (un químico presente en gotas oftalmológicas).

La condena a cadena perpetua

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¿Qué llevó a un profesional respetado a asesinar a la madre de sus hijos? Según la fiscalía, el móvil fue una mezcla de pasión y dinero. James mantenía una relación extramatrimonial con una mujer llamada Karin Cain y buscaba “sacar del medio” a su esposa para comenzar una nueva vida sin enfrentar las consecuencias económicas de un divorcio.

En un intento desesperado por evadir la justicia, Craig intentó presionar a sus hijos para que grabaran videos falsos y hasta le pidió a otro preso que redactara una supuesta carta de suicidio de Ángela. Nada funcionó.

Tras un juicio que conmocionó a Colorado, el dentista fue condenado a cadena perpetua. El sueño de una nueva vida con su amante terminó en una celda, dejando atrás una familia destruida por un plan que la tecnología y un médico atento lograron desbaratar.