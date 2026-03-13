Sol Abraham expuso a la producción de Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña: "Escucho..."

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Qué contó Sol Abraham en Gran Hermano sobre la infidelidad de su exmarido con el personal trainer

Dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Solange Abraham se animó a compartir un capítulo muy duro de su vida: la infidelidad de su exmarido.

En una charla extensa con Martín Rodríguez, la tucumana repasó su historia personal, habló de vínculos pasados y de cómo enfrentó momentos difíciles, entre ellos la separación de Marcelo Da Corte.

Sin entrar en demasiados detalles, Sol mencionó el escándalo que se conoció fuera del reality: el romance que su ex habría iniciado con su personal trainer mientras seguían casados.

La modelo también recordó su vida después de Gran Hermano 2011, etapa que le abrió puertas laborales y en la que formó una pareja que duró más de diez años, de donde nació su hija Delfina. “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar, me terminaron fortaleciendo. Al menos en mi vida siempre fue así, no sé acá adentro”, expresó en la charla con el competidor de crossfit.

Con sinceridad, habló de cómo encara los desafíos y de su costado emocional. “Me pasó que mi psicóloga me dijo que ‘soy un perro de caza’. Me pongo una meta, la que sea, me enfoco y voy, lo logro…”, relató, aunque admitió que suele idealizar las relaciones. “En una infidelidad tiene que haber un tercero que participa sabiendo que está haciendo mal a alguien, no lo comparto”, agregó.

Así, dejó en claro que transformó el dolor en fortaleza y que hoy se apoya en esa resiliencia para seguir adelante.