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Sol Abraham expuso a la producción de Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña: "Escucho..."

Tras la expulsión de Carmiña, Sol Abraham decidió hablar en vivo y apuntó directamente contra la producción de Gran Hermano Generación Dorada.

13 mar 2026, 13:09
sol abraham 1
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La gala del miércoles en Gran Hermano Generación Dorada dejó dos momentos que marcaron la noche. Primero, la expulsión de Carmiña Masi tras sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga. La decisión fue inmediata y contundente, pero lo que vino después sorprendió aún más: Sol Abraham decidió hablar en vivo y apuntó directamente contra la producción.

Con la voz firme, pidió la palabra frente a Santiago del Moro y lanzó: “¿Puedo decir algo? A pesar que con Mavinga no tenemos trato, yo igual fui a hablar este tema en el confesionario. No sé si salió o no, pero fui a hablar este tema porque realmente me llamó la atención y no estoy de acuerdo”. La participante dejó claro que ya había advertido lo sucedido antes de que se conociera públicamente.

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El clima en el estudio se tensó cuando Sol agregó: “También escucho un montón de estos comentarios que son fuera de lugar, pero en este…”. En ese instante, el conductor del reality decidió cortar la intervención y cambiar de tema, evitando que la conversación siguiera escalando.

La actitud de Abraham generó impacto porque no solo expuso a su compañera, sino que también puso bajo la lupa a la producción, revelando que los “chistes” ya habían sido mencionados en el confesionario. Su intervención dejó entrever que no todo lo que ocurre dentro de la casa llega a la pantalla.

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Qué contó Sol Abraham en Gran Hermano sobre la infidelidad de su exmarido con el personal trainer

Dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Solange Abraham se animó a compartir un capítulo muy duro de su vida: la infidelidad de su exmarido.

En una charla extensa con Martín Rodríguez, la tucumana repasó su historia personal, habló de vínculos pasados y de cómo enfrentó momentos difíciles, entre ellos la separación de Marcelo Da Corte.

Sin entrar en demasiados detalles, Sol mencionó el escándalo que se conoció fuera del reality: el romance que su ex habría iniciado con su personal trainer mientras seguían casados.

La modelo también recordó su vida después de Gran Hermano 2011, etapa que le abrió puertas laborales y en la que formó una pareja que duró más de diez años, de donde nació su hija Delfina. “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar, me terminaron fortaleciendo. Al menos en mi vida siempre fue así, no sé acá adentro”, expresó en la charla con el competidor de crossfit.

Con sinceridad, habló de cómo encara los desafíos y de su costado emocional. “Me pasó que mi psicóloga me dijo que ‘soy un perro de caza’. Me pongo una meta, la que sea, me enfoco y voy, lo logro…”, relató, aunque admitió que suele idealizar las relaciones. “En una infidelidad tiene que haber un tercero que participa sabiendo que está haciendo mal a alguien, no lo comparto”, agregó.

Así, dejó en claro que transformó el dolor en fortaleza y que hoy se apoya en esa resiliencia para seguir adelante.

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