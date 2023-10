El drama de un padre argentino que busca a sus dos hijos en Israel: "Están desaparecidos"

"Nadie sabe qué pasó con ellos, y para un argentino usar la definición de desaparecido genera una doble sensación de malestar", describió.

"Desde que empezó este infierno yo no duermo", confesó Horn, y detalló además que los hermanos estaban juntos cuando sucedió el ataque, pero que, según un amigo de ellos, "no están" en ningún lado.

"No los encontramos. Los estamos buscando y no están. Entre los cadáveres que había tirados por el camino no los reconocen. Escondidos no estaban porque después de dos días ya podían haber salido", contó.

"Empezamos a buscar por los hospitales y tampoco estaban. La conclusión fue que estaban en Gaza, pero no los vimos en ninguno de los videos que estos tipos subieron a la red", agregó.

"Yo lo único que quiero saber es cuál es el destino que han corrido mis hijos, si están vivos o muertos. Estoy dispuesto a escuchar lo más terrible, pero ni siquiera eso", lamentó Horn.